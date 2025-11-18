Taxichauförer behöver i Malmö
2025-11-18
We need taxi drivers in Malmö. Available shifts are both day and night. You can choose what you want. We work with bolt, uber and as well as a regular taxi. To work as a taxi driver you must have a Swedish taxi license .
If you are really interested in this job then you can contact us at:
Email: orioncarab@gmail.com
Phone: 0763124474
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
