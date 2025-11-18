Taxichauförer behöver i Malmö

We need taxi drivers in Malmö. Available shifts are both day and night. You can choose what you want. We work with bolt, uber and as well as a regular taxi. To work as a taxi driver you must have a Swedish taxi license .
If you are really interested in this job then you can contact us at:
Email: orioncarab@gmail.com
Phone: 0763124474

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "taxiförare sökes i MALMÖ".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Orion Car AB (org.nr 559459-4730)
Ramels väg 93 (visa karta)
213 69  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9609232

