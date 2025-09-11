Taxichaufför Sollefteå
2025-09-11
Nu söker vi fler som vill bli en del av vårt team i Sollefteå. Vi söker både heltidschaufförer, deltidschaufförer och extrachaufförer. Som extrachaufför så väljer du själv vilka pass du vill arbeta, men företaget önskar att man som anställd har en tjänstgöringsgrad på minst 10%. Som heltidschaufför och deltidschaufför arbetar du enligt ett löpande schema.
För tjänsterna är anställningsstart fr.o.m. snarast. Innan anställningsstart kommer utbildning i företagets rutiner och utrustning att genomföras.
Vi söker främst dig som redan har taxilegitimation. Men för dig som inte har taxilegitimation så kan vi erbjuda hjälp med studierna för att ta taxilegitimationen (studiematerial, mm). Vi står även för kostnaderna att ta taxilegitimationen (provkostnader, läkarundersökning, etc).
Det vi söker är Sollefteås bästa chaufförer. Med bästa, så menar vi dig som inte endast är säker bakom ratten, utan vi söker personer som kan leverera god service, samt med ett glatt humör tar hand om våra kunder. Att köra taxi hos oss handlar framförallt om att erbjuda god service och det är en stor fördel om du gillar mötet med kund och är socialt lagd. Du arbetar med kundkontakt vid varje resa, och du utgör en viktig funktion i vardagen för de som nyttjar våra tjänster.
Vi är ett premiummärke inom taxi, och du kommer att vara vårt ansikte utåt och en ambassadör för företaget, just därför har vi höga krav på dig. Att vi är ett premiummärke återspeglar sig också i att vi har ett väldigt gott kund och chaufförsrenommé. I dagsläget ligger kundbetyget på våra chaufförer på 4,7 av 5 när kunderna betygsätter.
Vi ser det som ett krav att du besitter dessa egenskaper och kunskaper:
• Serviceminded och gillar att arbeta med människor
• Glatt humör och positiv inställning
• Noggrann och ansvarsfull
• Stresstålig
• God lokalkännedom
• God datorvana
• En säker chaufför med erfarenhet bakom ratten
• 20 år gammal (lagkrav) och innehar B körkort
Dina arbetsuppgifter är att som taxichaufför utföra resor åt Min Taxis kunder i Sollefteå med kranskommuner, och att på bästa möjliga vis ge våra kunder riktigt god service. Taxichaufför är ett väldigt serviceinriktat yrke med mycket kundkontakt. Att köra hos oss innebär att du framförallt utför samhällsbetald trafik. Det är serviceresor åt regioner och skolresor och färdtjänstresor åt kommuner. Men även en del resor åt privat och företagskunder. Man arbetar konstant med människor och är ofta en nyckel i deras vardag för att ta sig till/från vårdinrättningar, skolor, arbete, mm.
Vi täcker ett stort geografiskt område och bedriver trafik i stora delar av Norrland. Vi har fordon stationerade i Boden, Kalix, Luleå, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Umeå och Örnsköldsvik kommun. Det är inte ovanligt hos oss med många längre resor över kommungränserna, och stora delar av Norrland. Vi har i dagsläget totalt ca 150 fordon och ca 250 anställda chaufförer.
Förutom att utföra resor och ta hand om våra kunder så ingår det i arbetsuppgiften att hålla fordonen du utför resorna i rena och välstädade.
Läs mer om yrket och hur det är att arbeta hos oss på https://mintaxi.se/jobb/
Företaget har kollektivavtal och lön utfaller i enlighet med kollektivavtalet.
I Sollefteå så sker lönesättning enligt följande modell.
Ny chaufför
Timlön: 166,78 kr/h
Per månad: 27753 / 166,4 timmar
2 år erfarenhet i yrket
Timlön: 171,84 kr/h
Per månad: 28594 / 166,4 timmar
4 år erfarenhet i yrket
Timlön: 174,71 kr/h
Per månad: 28594 / 166,4 timmar
6 år erfarenhet i yrket
Timlön: 175,31 kr/h
Per månad: 29171 / 166,4 timmar
OB = 31,58 kr/h
Kval-OB = 52,79 kr/h
Märk ansökan "Taxichaufför Sollefteå".
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: jobb@mintaxi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxichaufför Sollefteå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björkstaden Beställningscentral AB
(org.nr 556854-8209), https://mintaxi.se/jobb/
881 32 SOLLEFTEÅ Kontakt
Rekrytering och utbildningsansvarig
Mikael Fransson jobb@mintaxi.se 0730793684 Jobbnummer
9503238