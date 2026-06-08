Modersmålslärare till Språkcentrum i turkiska
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2026-06-08
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Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Om verksamheten
Modersmålslärare och studiehandledare i Hylte kommun är organiserade under Språkcentrum som är en central enhet inom kommunen. Här arbetar lärare tillsammans med fokus på att stödja elevers språkutveckling och lärande i deras modersmål. Verksamheten samarbetar med kommunens olika skolor och bidrar till att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och delaktighet i skolan.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som modersmålslärare i turkiska ansvarar du för att undervisa elever i deras modersmål i enlighet med läroplanen Lgr22. Du planerar, genomför, bedömer och dokumenterar undervisningen med stöd av lärplattformen IST lärande som en del av ett formativt arbetssätt. Undervisningen sker på olika skolor i kommunen efter skoldagens slut, antingen på plats eller via fjärrundervisning. I rollen ingår även att arbeta aktivt med skolans värdegrund samt att från årskurs 6 till 9 sätta betyg enligt gällande betygskriterier. Vid behov kan du också genomföra prövningar i turkiska samt bistå med översättning av dokument och viktig information till elever och vårdnadshavare. Tjänsten är tidsbegränsad till och med december 2026, med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad i elevers lärande och utveckling och som har en god förståelse för skolans uppdrag och styrdokument. Du arbetar strukturerat och anpassar undervisningen utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Du värdesätter samarbete och samverkan med kollegor och andra yrkesgrupper och ser det som en naturlig del i arbetet med att stödja elevernas måluppfyllelse. Ett aktivt värdegrundsarbete och elevaktiva arbetssätt genomsyrar din undervisning.Kvalifikationer
Utbildad lärare med behörighet att undervisa i modersmål (turkiska) samt svensk lärarlegitimation, alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God kunskap om och erfarenhet av skolans styrdokument
Förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar
Erfarenhet av eller förmåga att arbeta med formativt lärande och digitala verktyg
Förmåga att arbeta självständigt samt samarbeta med andra yrkesgrupper inom skolan
Godkända betyg i någon av följande: SFI D, Grundläggande svenska delkurs 4 eller Svenska som andraspråk 1
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering med stöd i arbetsprover som urvalsmetod för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:076". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hylte Kommun
(org.nr 212000-1207), https://www.hylte.se/
Storgatan 8 (visa karta
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314 80 HYLTEBRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hylte kommun Kontakt
Rekryterande chef
Rosengren, Linnéa linnea.rosengren@hylte.se 0345-18207 Jobbnummer
9952182