Taxichaufför / Skolbusschaufför
Kristianstad Taxi & Buss Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Ronneby Visa alla fordonsförarjobb i Ronneby
2026-07-14
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Kristianstad Taxi & Buss AB bedriver samhällsbetalda körningar, så som färdtjänstresor, sjukresor, skoltransporter och har regioner och kommuner som uppdragsgivare. Vi har verksamheter i hela Skåne län med ca 150 fordon och 250 medarbetare.
Nu söker vi på Kristianstad Taxi & Buss AB taxichaufförer till vårt team .
From HT-26 kommer vi köra skolskjuts för Sölvesborgs kommun, och kommer därför behöva rekrytera.
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad taxichaufför som vill vara en viktig del av elevernas vardag. Som taxichaufför ansvarar du för att transportera barn och ungdomar till och från skolan på ett säkert, tryggt och punktligt sätt.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Köra skoltaxi enligt fastställda rutter och tidtabeller
Säkerställa att eleverna reser tryggt och följer säkerhetsregler
Daglig tillsyn och enklare skötsel av fordonetKvalifikationer
B-körkort samt giltlig taxilegitimation (söker även busschaufförer)
God körvana och ett säkert körsätt
Erfarenhet av persontransport är meriterande
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet av att köra rullstolstransporterDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och punktlig
Lugn, trygg och har ett gott bemötande
God samarbetsförmåga och hög servicekänsla
Vi erbjuder:
Ett självständigt och meningsfullt arbete
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Lön enligt kollektivavtal
Vi utgår från Sölvesborg och Karlshamn.
Vid anställning inhämtar vi uppgifter från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan via mail.
OBS! Se även vår annons för busschaufförer!
Frågor om tjänsten besvaras av Mia Persson :Maria@kristianstadbuss.se
Telefonnummer: 0734120150 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: maria@kristianstadbuss.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstad Taxi & Buss Aktiebolag
(org.nr 556635-7645)
industrivägen 19 (visa karta
)
372 29 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sölvesborgs Taxi Jobbnummer
10002743