Taxichaufför i Vellinge
Mushtaq, Jahan Dad / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-07-31
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Hej jag söker en kvällpass's taxi förare till min taxi som jobbar i Vellinge kommun ( höllviken, Skanör/Falsterbo. Arbetsuppgifter är att köra företag's kund , fjärdtjänst , Skol turar och vanliga kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jahandad124@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mushtaq, Jahan Dad Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mushtaq Jahan Dad Kontakt
Jahandad Mushtaq jahandad124@gmail.com 0723137353 Jobbnummer
10017607