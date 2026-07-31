Taxichaufför i Vellinge

Mushtaq, Jahan Dad / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-07-31


Visa alla fordonsförarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mushtaq, Jahan Dad i Malmö

Hej jag söker en kvällpass's taxi förare till min taxi som jobbar i Vellinge kommun ( höllviken, Skanör/Falsterbo. Arbetsuppgifter är att köra företag's kund , fjärdtjänst , Skol turar och vanliga kunder.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jahandad124@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mushtaq, Jahan Dad

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Mushtaq Jahan Dad

Kontakt
Jahandad Mushtaq
jahandad124@gmail.com
0723137353

Jobbnummer
10017607

Prenumerera på jobb från Mushtaq, Jahan Dad

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mushtaq, Jahan Dad: