Taxichaufför heltid eller deltid
VitalFlow Nordic AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-01-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VitalFlow Nordic AB i Göteborg
Hej!
Nu söker vi taxiförare med giltig svensk taxilegitimation. Vi kör för Uber och Bolt samt andra samarbetspartners. Vi är flexibla och kan erbjuda båda heltid och deltid tjänst. Vi har även möjlighet att erbjuda en anställning med anställningsstöd via arbetsförmedlingen. Hör av dig om du har frågor eller funderingar.
Hälsningar
VitalFlow Nordic AB
Hello!
We are looking for taxidriver with valid Swedish Taxi licence. We work with Uber, Bolt and other independent partners. We have the possibility of offering fulltime and halftime working hours. We can offer you an employment with support from Arbetsförmedlingen if you are eligible for it. Please feel free to contact us if you have and questions.
Regards
VitalFlow Nordic AB
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: vitalflownordic@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan/ workapplication". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VitalFlow Nordic AB
(org.nr 559530-5870)
Göteborg (visa karta
)
418 37 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Waseem Khan vitalflownordic@gmail.com 0709190620 Jobbnummer
9684974