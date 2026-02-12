Taxichaufför

Fiaz, Muhammad / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-02-12


Vi söker för närvarande motiverade taxiförare som vill bli en del av vårt växande transportföretag. Tjänsten innebär att erbjuda säker, effektiv och kundfokuserad persontransport för både privat- och företagskunder.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: Fiaz.math.ui@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fiaz, Muhammad
Söderbergavägen 20 (visa karta)
163 46  SPÅNGA

Arbetsplats
Fiaz Muhammad

Jobbnummer
9739998

