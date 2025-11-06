Taxi förare
2025-11-06
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
A3F Åkeri söker nu erfarna och pålitliga taxiförare till vårt växande team i Stockholm!
Vi kör för flera stora plattformar som Uber, Bolt och Free Now, och erbjuder en stabil inkomst samt flexibla arbetstider.
Krav:
* Giltigt Taxiförarlegitimation (TFL)
* Körkort B (minst 2 års erfarenhet)
* God kommunikationsförmåga på svenska eller engelska
* Ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad
Vi erbjuder:
* Bra förtjänst och bonusmöjligheter
* Nya och välskötta hybridbilar
* Flexibla arbetstider - dag, natt eller helg
* Trygg och professionell arbetsmiljö
Plats:
Stockholm med omnejd
0760105591
Skicka din ansökan eller ring oss direkt!
A3F Åkeri ABa3fakeriab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: A3fakeriab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A3F Åkeri AB
(org.nr 559361-8183)
Nedergårdsvägen 9 (visa karta
)
147 40 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Muhammad Asif a3fakeriab@gmail.com 0760105591 Jobbnummer
9592316