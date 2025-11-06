Taxi förare

A3F Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2025-11-06


A3F Åkeri söker nu erfarna och pålitliga taxiförare till vårt växande team i Stockholm!
Vi kör för flera stora plattformar som Uber, Bolt och Free Now, och erbjuder en stabil inkomst samt flexibla arbetstider.

Krav:
* Giltigt Taxiförarlegitimation (TFL)
* Körkort B (minst 2 års erfarenhet)
* God kommunikationsförmåga på svenska eller engelska
* Ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad

Vi erbjuder:
* Bra förtjänst och bonusmöjligheter
* Nya och välskötta hybridbilar
* Flexibla arbetstider - dag, natt eller helg
* Trygg och professionell arbetsmiljö

Plats:

Stockholm med omnejd

0760105591

Skicka din ansökan eller ring oss direkt!
A3F Åkeri AB
a3fakeriab@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: A3fakeriab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A3F Åkeri AB (org.nr 559361-8183)
Nedergårdsvägen 9 (visa karta)
147 40  TUMBA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Muhammad Asif
a3fakeriab@gmail.com
0760105591

Jobbnummer
9592316

