taxi förare
2025-10-18
Söker en dag och en natt förare på bolt. du ska inneha taxiförar leg känna till yrket och helst jobbat innan. Lönnen är provition basserad. jobbet ligger i malmö men bor du i lanskrona så underlättar det men inget behöv. vill du ha jobbet så ringer du endas på tel nr. 0702456444. sms går också bra så ringer jag upp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
sms eller tel
E-post: huskic_e@live.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "förare". Arbetsgivare Huskic, Ervin
Järnvägsgatan 65 Lgh 1203 (visa karta
)
261 36 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huskic Ervin Jobbnummer
9563475