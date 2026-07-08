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Zee Ride AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-07-08


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Taxiförare sökes – Heltid/Deltid – Stockholm

ZeeRide Stockholm expanderar och söker nu flera serviceinriktade taxiförare till vårt team.

Vill du arbeta i ett seriöst företag med moderna bilar, flexibla arbetstider och goda möjligheter att tjäna pengar? Då är du välkommen att söka till oss.

Publiceringsdatum
2026-07-08

Dina arbetsuppgifter
Persontransporter inom Stockholm och närliggande områden
Flygplatstransfer till och från Arlanda
Företagskörningar och privata bokningar
Ge kunderna en trygg, säker och professionell resa

Kvalifikationer
Giltigt B-körkort
Giltig taxiförarlegitimation
God servicekänsla och professionellt bemötande
Ansvarsfull, punktlig och pålitlig
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska

Erfarenhet av Uber, Bolt eller traditionell taxiverksamhet är meriterande men inget krav.

Vi erbjuder

✓ Heltid eller deltid
✓ Flexibla arbetstider – dag, kväll och helg
✓ Moderna och välutrustade fordon
✓ Trygg arbetsplats med god arbetsmiljö
✓ Långsiktigt samarbete i ett växande företag
✓ Omgående anställning för rätt person

Så ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv samt kopia på körkort och taxiförarlegitimation.

📧 E-postadress: zeerideswe@gmail.com
📞 Telefon: 073-444 54 77

Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Välkommen till ZeeRide Stockholm – där kvalitet, service och trygghet står i fokus!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: zeerideswe@gmil.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zee Ride AB (org.nr 559566-3195)
Utgårdsvägen 21 (visa karta)
136 43  HANDEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9996068

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