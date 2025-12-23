Tattoo artist Black & Grey / Realism

Monopoly Ink AB / Hälsojobb / Göteborg
2025-12-23


Vi söker en erfaren tatuerare med inriktning på black & grey och realism till vår professionella och etablerade tatueringsstudio i centrala Göteborg. Du blir en del av ett team där studion ansvarar för bokningar, marknadsföring och kundadministration, vilket ger dig möjlighet att fullt fokusera på ditt hantverk.

Publiceringsdatum
2025-12-23

Dina arbetsuppgifter
Utföra tatueringar med hög konstnärlig och teknisk kvalitet, främst inom black & grey och realism, fineline.
Leverera ett professionellt och respektfullt kundbemötande.
Arbeta enligt högsta hygien- och säkerhetsstandard
Samarbeta med kollegor i studion för ett effektivt arbetsflöde.
Följa studiofastställda rutiner och riktlinjer

Studion ansvarar för:
Marknadsföring
Tidsbokningar
Kundmottagning och reception
Administrativa uppgifter

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som tatuerare
Stark portfolio inom black & grey och realism
God kunskap om hygien, sterilisering och säkerhet
Förmåga att arbeta självständigt inom givna ramar och i team

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
på mail
E-post: info@monopolyink.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Monopoly Ink AB (org.nr 559454-8215)
Kungsportsavenyen 41 (visa karta)
411 36  GÖTEBORG

Kontakt
Sam Ashrafian
sam.tattoo2022@gmail.com
0764087131

Jobbnummer
9663364

