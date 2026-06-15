Tätskiktsmontör
Ytpapp Syd AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Karlskrona Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Karlskrona
2026-06-15
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Tätskiktsmontör till företag i Karlskrona
Vi söker en engagerad tätskiktsmontör som är mån om kvalitet till vårt lilla företag i Karlskrona. Vi lägger ytpapp och arbetar främst i hela Blekinge men kan även förekomma i andra län, så att kunna resa till andra orter ibland är en förutsättning.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Projektanställning
Arbetsuppgifter: Montering av tätskikt, ytpapp.
Fysiskt krävande arbete där god hälsa och styrka är viktigt.
Arbetsdagarna kan ibland bli långa beroende på projektets behov.
Resor inom Blekinge och andra län förekommer.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av tätskiktsarbete eller liknande byggjobb – meriterande men ej krav.
Är flexibel och beredd på att resa i tjänsten.
Är van att arbeta självständigt och i team.
Har god arbetsmoral och trivs med ett fysiskt aktivt jobb.
Vi erbjuder:
Projektanställning med chans till fast anställning.
Möjlighet till personlig utveckling inom yrket.
Variation i arbetsuppgifterna och arbetsplatserna.
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka din ansökan till ytpappsyd@outlook.com
snarast möjligt. Eventuella frågor besvaras av Joakim 0702-111950.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: ytpappsyd@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ytpapp Syd AB
(org.nr 559249-1780) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Joakim Hedberg ytpappsyd@outlook.com 0702-111950 Jobbnummer
9963312