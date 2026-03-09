Tankbilschaufför sökes till Piteå Transport
Piteå Transport AB / Fordonsförarjobb / Piteå
2026-03-09
Piteå Transport är ett företag som transporterar gas & gasol. Men vi är mer än ett transportföretag - vi är också en stolt del av Piteås affärslandskap och en viktig länk i att hålla hjulen i rullning. Om du delar vår passion för logistik och är redo för en arbetsplats där varje dag erbjuder nya möjligheter, då har du kommit till rätt plats.
Vår framgång bygger på ett starkt och samarbetsvilligt team där varje medarbetare är en viktig kugge i maskineriet.
Kika på våra lediga tjänster i listan nedan - ditt stopp på vägen till en spännande och givande karriär inom transportbranschen!
Chaufför
Vårt distributionsområde av gas och gasol är Norrbotten och delar av Västerbotten men vi sköter även transporterna mellan Air Liquides fyllningsstationer Timrå-Västerås-Nässjö samt Timrå-Östersund-Umeå-Piteå.
Nu söker vi förstärkning på tankbilen som utgår från Piteå med Norr- och Västerbotten som arbetsområde. Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och van att arbeta självständigt.
Är det du? Tveka inte att höra av dig.
Urval sker löpande och vi kan komma att tillsätta tjänsten innan ansökningstidens slut.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556092-5504)
9785703