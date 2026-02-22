Tandvårdsbiträde
Viking Dental AB / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2026-02-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viking Dental AB i Linköping
Vi är en modern tandläkarmottagning med 6 anställda och hög patientvolym. Vi erbjuder ett professionellt arbetsklimat med fokus på kvalitet och patientvård.
Arbetsuppgifter:
• Assistera tandläkare och tandsköterskor i patientbehandling
• Förbereda behandlingsrum och sterilisera instrument
• Administrativt stöd och kontakt med patienter
• Övriga stödjande arbetsuppgifter på mottagningen
Kvalifikationer:
• Intresse för tandvård och patientbemötande
• Grundläggande datorvana
• Svenska språkkunskaper på nybörjarnivå eller vilja att lära sig snabbt.
Vi erbjuder:
• Tjänstepension
• Livförsäkring (TGL)
• TFA - försäkring vid arbetsskada
• Friskvårds bidrag
• 25-dagars semester
• Flexibla arbetstider
• Anställningsform: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan:
Skicka CV och kort presentation till Kontakt@vikingdental.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: kontakt@vikingdental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viking Dental AB
(org.nr 559444-0132)
Söderleden 1 (visa karta
)
587 23 LINKÖPING Jobbnummer
9756420