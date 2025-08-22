Tandtekniker till Willa Dental
2025-08-22
Nu söker Willa Dental dig som är tandtekniker med några års erfarenhet
Willa Dental är ett välrenommerat tandteknikerlabb som erbjuder högkvalitativa lösningar inom fast protetik och implantat till tandvårdskliniker i hela landet. Vi är ett engagerat team på ca 10 personer som värdesätter kvalitet, god service och ett gott arbetsklimat.
Sedan 2021 är vi är en del av Distriktstandvården, en av Sveriges största tandläkarkedjor.
Om rollen
I din roll som tandtekniker kommer du att arbeta med print och fräs. Detta kommer att vara en varierad roll med möjlighet att utvecklas tillsammans med ett engagerat team. Vi har en trevlig arbetsmiljö och sitter i moderna lokaler.
Tjänsten är en tills vidare tjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vem är du?
Du har god känsla för service och gillar att ha ordning och reda. Meriterande är om du har några års erfarenhet som tandtekniker och arbetat med CAD/CAM. Du bör kunna svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan.
• Goda möjligheter att klättra inom företaget.
Publiceringsdatum2025-08-22
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 14 september. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Pernilla Grip Acharius.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med 39 kliniker i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vi har en mobil tandvårdsenhet som utför tandvård i hemmet, en narkosverksamhet och två specialistkliniker i Stockholm. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige.?Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns,?med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Ersättning
Fast Så ansöker du
