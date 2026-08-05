Tandtekniker
Infinity group AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Norrköping Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Norrköping
2026-08-05
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CAD/CAM-tekniker sökes till Infinity Dental
Infinity Dental söker en engagerad och erfaren CAD/CAM-tekniker till vårt team.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med digital design och framställning av tandtekniska konstruktioner med hjälp av CAD/CAM-teknik. Arbetet omfattar bland annat design av kronor, broar och implantatbaserade konstruktioner. Du samarbetar nära med våra tandtekniker och tandläkarkunder för att säkerställa hög kvalitet, god passform och naturlig estetik.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har minst två års erfarenhet av CAD/CAM inom tandteknik.
Har god förståelse för dental anatomi, funktion och estetik.
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad.
Har god samarbetsförmåga.
Erfarenhet av digital design av implantatkonstruktioner är meriterande.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetsplats: Infinity Dental, [ort]
Tillträde: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till [e-postadress]. Märk ansökan med "CAD/CAM-tekniker".
Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: Info@idlab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity group AB
(org.nr 559087-9705)
Tullhusgatan 14 (visa karta
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602 28 NORRKÖPING Jobbnummer
10023567