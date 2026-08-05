Lärare i SO åk 6-9 Noblaskolan Kviberg
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Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Lärare i SO åk 6-9 till Noblaskolan Kviberg
Om skolan
Noblaskolan Kviberg är en liten, välfungerande högstadieskola med cirka 312 elever i årskurserna 6–9. Skolan grundades 2012 och har sedan dess etablerat sig som ett attraktivt val för elever och vårdnadshavare i närområdet. Noblaskolan Kviberg är känd för sin goda undervisningskvalitet samt ett starkt fokus på trygghet och studiero. Skolan arbetar målmedvetet med att skapa en lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt, i en miljö präglad av respekt, tydlighet och höga förväntningar. Elevgruppen består huvudsakligen av elever från närområdet, särskilt stadsdelarna Utby och Kviberg.Publiceringsdatum2026-08-05Profil
Vi söker vi dig som är legitimerad lärare inom SO-ämnena. Du behöver ha ett stort personligt engagemang för lärande och intresse för att utveckla våra elevers kunskap och samarbeta kollegialt. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden.
Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder dig en möjlighet att få arbeta på en fantastisk skola med engagerade kollegor och elever. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med fyra andra kollegor och du får även ämneskollegor i SO som du träffar kontinuerligt. Du kommer att undervisa i SO i två årskurser och följa dem. Du kommer även att vara mentor för en grupp goa elever.
Övrig information
Som en skola inom Academedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern fortbildning. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar och även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Tillträdesdag: efter överenskommelsePlaceringsort: GöteborgAnställningsform: tillsvidare Sista dag att ansöka är 5/9-26Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med
Åsa Mellby, asa.mellby@noblaskolan.se
076-1260500
Fackligt ombud Johan Nordling, johan.nordlig@noblaskolan.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
Noblaskolan Kontakt
Rekryterare
Åsa Mellby asa.mellby@centrina.se Jobbnummer
10023562