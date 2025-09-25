Tandsköterska-Halmstad
Tandsköterska till Tandläkare Henrik Walander
Tandläkare Henrik Walander är en privatklinik som är belägen strax utanför centrala Halmstad. Kliniken ägs och drivs av tandläkare Henrik Walander med personal. Kliniken har kompetens att ta hand om allt från kirurgi till estetisk tandvård. Du välkomnas in i gemytliga, fräscha lokaler och till ett erfaret glatt team som består av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.
Vi söker nu en engagerad tandsköterska som vill utvecklas i sitt yrke. Du är antingen nyutexaminerad eller har några års erfarenhet av att arbeta både med vuxna och barn.
Tjänsten är en timanställning.
Intresserad? Skicka din ansökan via e-post så snart som möjligt då intervjuer och urval sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor angående tjänsten besvaras av Helen Walander 0760-276910 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: helenwalander@hotmail.com Arbetsgivare H.W Dental AB
