Tandsköterska sökes
Västertorps Tandläkaren AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-08-03
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Tandsköterska sökes till Västertorpstandläkaren
Vill du bli en del av vårt engagerade team?
Vi söker nu en driven och serviceinriktad tandsköterska till vår moderna och familjära tandvårdsklinik, Västertorpstandläkaren.
Hos oss får du arbeta i en trivsam arbetsmiljö där kvalitet, omtanke och god service står i fokus. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter och ett nära samarbete med erfarna kollegor.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
• Assistera tandläkare vid olika behandlingar.
• Sterilarbete och hygienrutiner.
• Ta hand om patienter före, under och efter behandling.
• Administrativa uppgifter såsom tidsbokning, journalhantering och reception.
Vi söker dig som
• Är utbildad tandsköterska.
• Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
• Är noggrann, ansvarstagande och flexibel.
• Behärskar svenska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Vi erbjuder
• En modern klinik med en trivsam och familjär arbetsmiljö.
• Ett engagerat och hjälpsamt team.
• Tjänstepension.
• Friskvårdsbidrag.
• Möjlighet till personlig utveckling och fortbildning.Om tjänsten
• Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas).
• Omfattning: Heltid.
• Tillträde: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-03
E-post: info@vastertorpstandlakare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västertorps Tandläkaren AB
(org.nr 559310-4812)
Störtloppsvägen 12 (visa karta
)
129 47 HÄGERSTEN Kontakt
Klinikchef
Seedar Daaud info@vastertorpstandlakare.se 0724424810 Jobbnummer
10020397