Tandsköterska sökes

Västertorps Tandläkaren AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-08-03


Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Västertorps Tandläkaren AB i Stockholm

Tandsköterska sökes till Västertorpstandläkaren
Vill du bli en del av vårt engagerade team?

Vi söker nu en driven och serviceinriktad tandsköterska till vår moderna och familjära tandvårdsklinik, Västertorpstandläkaren.
Hos oss får du arbeta i en trivsam arbetsmiljö där kvalitet, omtanke och god service står i fokus. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter och ett nära samarbete med erfarna kollegor.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Dina arbetsuppgifter
• Assistera tandläkare vid olika behandlingar.
• Sterilarbete och hygienrutiner.
• Ta hand om patienter före, under och efter behandling.
• Administrativa uppgifter såsom tidsbokning, journalhantering och reception.

Vi söker dig som
• Är utbildad tandsköterska.
• Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
• Är noggrann, ansvarstagande och flexibel.
• Behärskar svenska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Vi erbjuder
• En modern klinik med en trivsam och familjär arbetsmiljö.
• Ett engagerat och hjälpsamt team.
• Tjänstepension.
• Friskvårdsbidrag.
• Möjlighet till personlig utveckling och fortbildning.

Om tjänsten
• Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas).
• Omfattning: Heltid.
• Tillträde: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-03
E-post: info@vastertorpstandlakare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Västertorps Tandläkaren AB (org.nr 559310-4812)
Störtloppsvägen 12 (visa karta)
129 47  HÄGERSTEN

Kontakt
Klinikchef
Seedar Daaud
info@vastertorpstandlakare.se
0724424810

Jobbnummer
10020397

Prenumerera på jobb från Västertorps Tandläkaren AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Västertorps Tandläkaren AB: