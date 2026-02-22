Tandsköterska /Ortodontiassistent sökes
2026-02-22
Huddinge Specialistklinik AB är en modern specialistklinik med inriktning på tandreglering och endodonti. Vi arbetar i team med specialisttandläkare, ST-tandläkare, tandsköterskor och ortodontiassistent för att erbjuda våra patienter vård av hög kvalitet i en trygg och professionell miljö.
Kliniken är utrustad med modern teknik och digitala arbetsflöden som stödjer en effektiv och kvalitativ behandling. Vi är centralt belägna nära Huddinge Centrum och har sex fullt utrustade behandlingsrum. På tandregleringsavdelningen arbetar två ortodontister, två meriteringstandläkare samt en ortodontiassistent.
Vi befinner oss i en fas där vi stärker och stabiliserar vår organisation och söker därför en engagerad tandsköterska som vill vara med och bidra till en välfungerande och strukturerad klinikverksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att ha en viktig och varierad roll i verksamheten. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Assistera tandläkare i det dagliga kliniska arbetet
Ansvara för telefon, tidsbokning och patientkontakt
Koordinera patientflödet och bidra till en strukturerad arbetsdag
Utföra administrativa uppgifter kopplade till klinikens verksamhet, tex remisshantering
Du blir en central del av teamet och bidrar till att skapa en professionell, trygg och välorganiserad klinikmiljö.Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Strukturerad, noggrann och serviceinriktad
God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
God administrativ förmåga
Erfarenhet av Libretto och journalsystemet OPUS är meriterande
Vi erbjuder
En modern arbetsmiljö med digitala arbetssätt
Ett engagerat och kompetent team
Möjlighet till utveckling och delaktighet i klinikens fortsatta stabilisering
Tillsvidareanställning med inledande provanställningSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: info@huddingespecialistklinik.se
Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: info@huddingespecialistklinik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Specialistklinik AB
(org.nr 556900-0549)
Huddinge Stationsväg 5, 4tr (visa karta
)
141 35 HUDDINGE Kontakt
Haihong Liao hailia@hotmail.com 087114888 Jobbnummer
9756210