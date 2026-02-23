Tandsköterska i Helsingborg
Mariastaden Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Helsingborg
Vi, en tandläkare, en tandsköterska och en hygienist på deltid, arbetar i en helt nybyggd toppmodern tandläkarpraktik i Mariastaden i Helsingborg. Vi erbjuder dig en 80%-ig tillsvidareanställning med mycket goda utvecklingsmöjligheter inte minst inom kirurgi och protetik. Några års erfarenhet är meriterande.
Ingen barntandvård.
Du kommer att arbeta tätt tillsammans med kollegor men också mycket självständigt och delegerat.
Dina arbetsuppgifter blir omväxlande med alla tänbara uppgifter i en modern praktik. Assistans, rtg, anestesi, profylax osv. Vidare sterilarbete och administration
Du kan börja under våren -26 med flexibla arbetstider.
Urval sker löpande och viktigast för oss är din personlighet!
Provanställning 6 månader.
Om du tycker att detta låter spännande och vill du veta mer så ring gärna tandläkare Claes Remminger 0708-421179. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-mail eller per post
E-post: rade.zlojutro@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mariastaden Tandvård AB
(org.nr 559533-3831)
Grepgatan 48
)
254 48 HELSINGBORG
Mentor/styrelseledamot
Claes Remminger claes.remminger@gmail.com 0708-421179
9759321