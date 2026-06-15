Tandsköterska
Skansen kliniken AB / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2026-06-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skansen kliniken AB i Göteborg
Erfaren tandsköterska sökes till tandvårdsklinik i Göteborg
Vi söker en engagerad och driven tandsköterska till vår centralt belägna privata tandvårdsklinik i Göteborg.
På kliniken arbetar vi med allmän tandvård, protetik, implantatbehandlingar och estetisk tandvård. Du kommer att arbeta nära klinikens tandläkare och få en varierad arbetsdag med stort patientfokus.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom tandvård.
Det är meriterande om du:
har bred erfarenhet inom tandvård
talar arabiska
har erfarenhet av kirurgi, implantat eller protetik
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du bör vara ansvarstagande, noggrann och ha ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: ahmed_hassan86@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skansen kliniken AB
(org.nr 559077-5382), https://www.skansenkliniken.com/
Kastellgatan 14 (visa karta
)
413 07 GÖTEBORG Jobbnummer
9964882