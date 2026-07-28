Sjuksköterska sökes till hösten/vintern!
Viva Bemanning AB / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-28
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viva Bemanning AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Är du legitimerad sjuksköterska och intresserad av ett nytt uppdrag i höst/vinter? (v.36-52!)
Nu börjar våra kunder runt om i Sverige att planera höstens bemanning. Därför vill vi redan nu komma i kontakt med dig som är intresserad av nya möjligheter.
Berätta gärna var i Sverige du vill arbeta, vilken period du är tillgänglig och vilka arbetstider du föredrar. Ju tidigare vi känner till dina önskemål, desto bättre kan vi förbereda oss och matcha dig med rätt uppdrag när behoven kommer in.
Du är varmt välkommen att lämna en intresseanmälan även om du ännu inte vet exakt hur mycket du kan arbeta. Kanske är du tillgänglig under några veckor, delar av hösten eller har särskilda önskemål kring ort och schema? Hör av dig ändå, så planerar vi tillsammans.
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har erfarenhet av sedvanliga arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård
kan uppvisa referenser som styrker din kompetens
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi tror också att du är flexibel, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll. Du trivs med att möta människor, samarbeta med andra och bidra med ett lugnt och professionellt arbetssätt.
Därför ska du välja oss
Som konsult hos oss får du stöd hela vägen, från första kontakt till avslutat uppdrag. Vi lyssnar på dina önskemål och planerar tillsammans ett upplägg som passar dig, så att du kan arbeta på dina villkor.
Vi erbjuder bland annat:
tjänstepension
försäkringar
personlig och engagerad kontaktperson
ersättning för boende och resor
utbildningar
Vi har uppdrag över stora delar av Sverige och hjälper dig gärna att hitta rätt möjlighet utifrån dina önskemål och erfarenheter.Publiceringsdatum2026-07-28Ansökan
Tala om för oss var och när du önskar tjänstgöra i höst, så är vi förberedda när rätt uppdrag dyker upp.
Välkommen att skicka in din intresseanmälan via mejl eller vår hemsida.
Hemsida: www.vivabemanning.se
Telefon: 08-50 90 8000
Mejl: rekrytering@vivabemanning.se
Hör gärna av dig redan nu. Höstens uppdrag tillsätts löpande när kundernas behov blir klara.
Känner du någon annan sjuksköterska som kan vara intresserad av att arbeta i höst? Tipsa gärna vidare.
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@vivabemanning.se Arbetsgivare Viva Bemanning AB
(org.nr 559198-2029) Arbetsplats
Viva Bemanning - Umeå Kontakt
Viktor Silén info@vivabemanning.se 08-50 90 8000 Jobbnummer
10014461