Timanställning vårdadministratör
Moment Hälsa AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Moment Hälsa AB i Stockholm
, Borlänge
, Karlstad
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Moment Psykologi & Psykiatri förstärker nu sitt team med rekrytering av en serviceinriktad timanställd vårdadministratör. Trivs du som bäst i en verksamhet som erbjuder stort inflytande, nära ledarskap och korta beslutsvägar?
Moment är en verksamhet med patienters bästa i fokus. Här jobbar vi tillsammans för att patienterna ska få ett gott omhändertagande från första kontakt och igenom hela vårdkedjan. Som vårdadministratör är du en nyckelperson.
Om verksamheten
Moment Psykologi & Psykiatri en verksamhet vars målgrupp är barn, ungdomar och vuxna. Våra uppdragsgivare är offentlig sektor, företag och privatpersoner. Verksamheten i Stockholm bedrivs i en representativ mottagningslokal där vi utför psykologisk och medicinsk behandling samt neuropsykiatriska utredningar. Vi har ett unikt team av specialister bestående av psykiatriker, psykologer och sjuksköterska som träffar våra patienter både på mottagningen och digitalt.
Vår vision är ett samhälle med bättre hälsa där alla får rätt vård i rätt tid. Omtanke, kunskap och generositet genomsyrar verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som timanställd vårdadministratör hos oss arbetar du tillsammans med kollegor i team vårdadministration som ansvarar för vårdadministrationen på våra huvudmottagningar och filialmottagningar. Arbetet består övergripande av remisshantering, kallelse-bokning, telefoni, chatt, och säkerställande av rätt registreringar m.m. Som vårdadministratör har du mycket kontakt med patienter och deras anhöriga samt med kollegor. Arbetet innebär fokus på ett gott bemötande och kundvård i alla kontaktytor med patienter och kunder.
Det finns hög grad av struktur och välfungerande arbetsrutiner. Moment är en kvalitetsmedveten organisation och här förväntas du bidra i det ständiga förbättringsarbetet.
Vem är du?
Vi söker dig med arbetserfarenhet av vårdadministration inom hälso- och/eller sjukvård, gärna från privat sektor.
Som person är du nyfiken, konstruktiv problemlösare och har en starkt vilja att lära dig nya saker. Du har ett positivt förhållningssätt, är trygg i din roll och kan vara både uppgifts- och relationsorienterad. Du uppskattar och bidrar till en god arbetsmiljö och ständig förbättring av verksamheten. Du är van att arbeta effektivt i ett högt tempo - och alltid med patientens bästa i fokus. Du tycker om att ge god service och är självständig, ansvarstagande och noggrann. Du gillar förändringar, är flexibel och kan ställa om arbetsflöden och rutiner utifrån verksamhetens behov.
God systemvana och förmåga att snabbt sätta sig in i nya IT-system är ett krav. Erfarenhet av journalsystemet Webdoc, vårdkommunikationssystemet Doctrin och Excel är särskilt meriterande, liksom intresse för och kompetens inom AI-stödda arbetssätt.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt kunna tala engelska obehindrat.
Erfarenhet från arbete inom privat sektor; företagshälsovård, BUMM, BUP, vårdcentral eller liknande är meriterande.
Förstås ser vi gärna att du delar vår värdegrund:
VI GER
Vi omsätter högspecialiserad evidensbaserad vård till handfasta råd och verktyg
Vi är fokuserade på utveckling och arbetsglädje för våra medarbetare
Vi ger vård som ger hållbara resultat
Vi delar med oss av kunskap och stödjer varandra kollegialt
VI LÄR
Vi anstränger oss för att ta reda på ny kunskap
Vi tar del av vetenskapliga rön och utvecklar våra metoder kontinuerligt
Vi bedriver förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen
VI GÖR SKILLNAD
Våra tjänster skapar kännbar förändring och mätbara resultat
Våra tjänster ger effekt som håller i sig över tid
Vi skapar en branschförebild och förbättrar vården
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Moment får du ett varierat och ansvarsfullt arbete. Hos oss hittar du arbetsglädje, gemenskap, och möjligheter till utveckling. Du kommer att ingå i ett stöttande team som skapar fantastiska resultat - varje dag. Våra arbetsvillkor utgår ifrån målstyrning med:
Möjligheten att kombinera arbete på plats med viss grad av distansarbete
Kompetenspeng varje år
Friskvårdsbidrag
Konkurrenskraftiga villkor
Kollektivavtal
Hos oss har vi även en uppskattad tradition som innebär att du alltid är ledig på din födelsedag!Om företaget
Vi är Moment – en privat vårdgivare som erbjuder specialisttjänster inom psykologi, psykiatri, barnmedicin och neuropsykiatri. Vår målgrupp är offentlig sektor, företag och privatpersoner.
Du hittar våra mottagningar på ett tiotal orter över hela Sverige. Vi genomför även konsultuppdrag på plats hos våra kunder. Hos oss arbetar mer än 70 psykologer, specialistläkare och sjuksköterskor med att skapa psykisk och fysisk hälsa genom metoder som har tydlig förankring i vetenskap.
Moment grundades 2010 och leds sedan starten värderingsstyrt med stort fokus på att skapa samhällsnytta.
Om anställningen
Timanställning. Introduktion under augusti, 75-100% tjänstgöring under september och därefter kommer timanställningens omfattning variera och vara efter behov. För att vara aktuell för tjänsten ska du vara tillgänglig för introduktion under augusti och kunna jobba minst 75 % under september.
Sista ansökningsdag är 6 augusti, vi intervjuar löpande så skicka gärna in din ansökan snarast vid intresse för timanställnings tjänsten! Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8139622-2120469". Arbetsgivare Moment Hälsa AB
(org.nr 559268-0242), https://jobb.momenthalsa.se
Drottninggatan 99 (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Moment Jobbnummer
10014469