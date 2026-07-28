Sales Advisor Ecco Malmö (15-20 Timmar)
Ecco (sweden) AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-07-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecco (sweden) AB i Malmö
, Helsingborg
, Kungsbacka
, Göteborg
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du kombinera ditt intresse för skor med försäljning och personlig kundservice? Då kanske du är vår nästa kollega i Malmö.
På ECCO älskar vi skor och gör allt för att säkerställa att våra kunder får den bästa möjliga rådgivningen när de besöker våra butiker. Med god produktkunskap och ett starkt engagemang arbetar vi varje dag för att vara stolta Brand Ambassadors för ECCO.
Tjänsten är tillsvidare på 15-20 timmar per vecka
Om rollen
Vi söker dig som är positiv, öppen och serviceinriktad, med en genuin passion för kunder, försäljning och skor. Du trivs i en miljö med högt tempo, där vi arbetar tillsammans mot butikens mål och alltid sätter kunden i fokus.
Som Sales Advisor är du en viktig del av teamet och dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:
Ge personlig och fantastisk kundservice för att maximera kundupplevelsen och försäljningen
Arbeta aktivt mot uppsatta mål och KPI:er samt bidra till att utveckla butikens försäljningsresultat
Skapa långsiktiga relationer med våra kunder
Ansvara för varuhantering, lagerpåfyllning och kontinuerlig påfyllning i butik
Arbeta med visual merchandising enligt ECCOs riktlinjer
Utföra lättare rengöring samt säkerställa att butik och lager alltid är prydliga och välorganiserade
Vi söker dig som:
Har fyllt 18 år
Har tidigare erfarenhet från retail eller försäljning (meriterande men inget krav)
Har god kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta i team
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger enligt schema
Har ett positivt driv och ett professionellt kundbemötande
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett arbete i ett internationellt och välkänt varumärke med starkt fokus på kvalitet och komfort
En inkluderande arbetsmiljö där samarbete, respekt och engagemang står i centrum
Introduktion och utbildning i produkter, kundservice och försäljning
Uniformsskor och personalrabatter på ECCO‐produkter
Möjlighet till karriärutveckling i ett internationellt företag med starka hantverkstraditioner
Ett ord från Store Manager Van:
Till vår butik i Malmö söker vi en engagerad kollega som vill vara en del av ett starkt team. Som Store Manager värdesätter jag samarbete, energi och ett genuint intresse för kunden. Tillsammans skapar vi en välkomnande atmosfär där både kunder och medarbetare trivs och utvecklas.Publiceringsdatum2026-07-28Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ecco (sweden) AB
(org.nr 556987-6674)
Gustav Adolfs Torg 8 (visa karta
)
211 39 MALMÖ Arbetsplats
Ecco Malmö Jobbnummer
10014462