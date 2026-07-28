Chef till kvällspasset lagret Grönsakshallen Stockholm
Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-28
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Är du en erfaren ledare inom lager och logistik? Är du redo att leda både människor och processer?
Grönsakshallen Sorunda, en del av Martin & Servera-koncernen, söker en Passchef som vill driva och utveckla en effektiv lagerverksamhet – samtidigt som du leder och inspirerar ditt team.
Vi söker dig som vill leda kvällspasset och har gedigen erfarenhet av att leda personal i en lager- och logistikmiljö. Rollen är operativ och verksamhetsnära, vilket innebär att du leder arbetet på plats i den dagliga driften. Du trivs med att vara nära medarbetarna, följa upp flöden i realtid och skapa förutsättningar för att passet fungerar effektivt, säkert och med god kvalitet.
Om rollen
Som Passchef ansvarar du för den dagliga driften på lagret under ett arbetspass. Det innebär att säkerställa att varuflödet fungerar smidigt, att rätt resurser är på plats och att dina medarbetare har de bästa förutsättningarna att lyckas.
Du leder ett team om cirka 15 personer och har en viktig roll i att skapa struktur, tydlighet och engagemang i det dagliga arbetet. Rollen kräver att du har god förståelse för lager- och logistikverksamhet och att du är trygg i att hantera personalärenden, arbetsmiljöfrågor och samverkan med både skyddsombud och fack.
Arbetstiderna för kvällspasset är 13.00-22.00.
Passchefens huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Lager och logistik – Säkerställa att varuflödet fungerar effektivt och att varor hanteras och levereras enligt plan. Arbeta med lageroptimering och följa upp nyckeltal/KPI: er.
Ledarskap & personalansvar – Leda, motivera och utveckla ditt team. Ansvara för bemanning, introduktion, utbildning och arbetsmiljö.
Personalärenden & arbetsmiljö – Hantera rehabiliteringsprocesser och arbetsmiljöfrågor. Skapa en trygg, säker och trivsam arbetsplats i samverkan med skyddsorganisationen och den lokala fackklubben.
Effektivitet & planering – Planera och resursfördela arbetet under passet för att säkerställa hög produktivitet, kvalitet och ett stabilt flöde genom hela kvällen.
Problemlösning & utveckling – Identifiera förbättringsområden, driva förändringsarbete och säkerställa att rutiner följs, utvecklas och fungerar i praktiken.
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av att leda ett större lager- eller logistikteam, med ansvar för både drift och personal.
Trivs i en operativ ledarroll där du är närvarande i den dagliga verksamheten och leder arbetet på plats.
Är trygg i att hantera olika typer av personalärenden och är van vid att samverka med skyddsombud och fack.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Skapar struktur och ordning för dig själv och ditt team.
Är intresserad av människor och kommunikation samt trivs med att samarbeta över avdelningsgränser. Du skapar engagemang och får med dig ditt team.
Har god systemvana, gärna från SAP eller annat lager- eller affärssystem.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda i förändring samt om du har arbetat inom livsmedel, färskvaror eller temperaturstyrd logistik.
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö där du får påverka och utveckla både verksamheten och dina medarbetare.
Fina förmåner som friskvårdsbidrag, fri tillgång till gym, rabatter via vår förmånsportal Benify, samt möjlighet att köpa hem våra fantastiska produkter i form av kött, fisk, frukt och grönsaker till ett bra pris.
Trygga anställningsvillkor genom kollektivavtal.
Är det dig vi söker?
För att vi ska vara så rättvisa och objektiva som möjligt i vårt urval innehåller vår rekryteringsprocess personlighetstester och bakgrundskontroll. För att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla, genomför vi också regelbundna drogtester på våra medarbetare.
För frågor, kontakta Lagerchef Tamer Tumer på tamer.tumer@kotthallen.se
. Sista ansökningsdag är 28 augusti 2026, men vi önskar ha din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag
(org.nr 556263-6810), https://www.martinservera.se/
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Martin & Servera - Grönsakshallen Sorunda Jobbnummer
10014474