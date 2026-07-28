Postdoktor i kraftig konvektion och storskalig atmosfärsdynamik
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2026-07-28
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Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU) bedriver forskning och undervisning som spänner över atmosfären, oceanen, och fysiskt baserad klimatvetenskap. Vi erbjuder utbildningsprogram på kandidat-, master-, och forskarnivå. Vår forskning söker svar på grundläggande frågor om atmosfärens och havens dynamiska, fysiska, kemiska, och biogeokemiska egenskaper som är relevanta för väder och klimat. Forskningsverksamheten är bred och innefattar processer som sträcker sig från djuphavet till övre atmosfären, och från tropikerna till polerna. Vi utnyttjar och utvecklar teori, statistiska metoder, och numeriska modeller i nära samspel med observationer. Dessutom utvecklar och leder institutionen observationsbaserad forskning med stöd av satelliter, arktiska isbrytarexpeditioner och landbaserade instrument.
MISU ingår i en större forskningsmiljö på universitetet, omfattande Bolincentret för klimatforskning, Östersjöcentrum, och Swedish e-Science Research Centre. Institutionen är en internationell arbetsplats och över hälften av medarbetarna har en bakgrund utanför Sverige. Mer information om oss finns på www.su.se/department-of-meteorology.
Projektbeskrivning
Detta forskningsprojekt undersöker de dubbelriktade interaktionerna mellan kraftig konvektion och den storskaliga atmosfäriska cirkulationen. Medan synoptiska flödesmönster skapar de miljöer som gynnar omfattande förekomst av kraftig konvektion, finns det allt fler belägg för att den latenta uppvärmning som är förknippad med organiserad konvektion i sin tur kan modifiera strömmarna i den övre troposfären och därigenom påverka nedströms utvecklingen av jetströmmen samt Rossbyvågornas dynamik. Dessa återkopplingsmekanismer kan bidra till uppkomsten och ihållandet av väderhändelser med stora samhällskonsekvenser, såsom blockeringar och värmeböljor.
Med hjälp av riktade numeriska experiment med ICON-modellen kommer postdoktorn att identifiera de kausala mekanismer som kopplar samman konvektion och den storskaliga cirkulationen, samt kvantifiera styrkan i dessa interaktioner. Projektet kommer dessutom att utvärdera betydelsen av återkopplingar på konvektionsskalan för globala klimatsimuleringar samt för förutsägbarheten av väder på medellång skala och inom årstider.
Projektet kombinerar konvektionstillåtande och storskalig numerisk modellering, dynamiska diagnostiska metoder, lagrangisk analys samt statistisk attribution för att undersöka atmosfäriska interaktioner över flera skalor. Simuleringarna kommer att genomföras på högpresterande beräkningsinfrastruktur (HPC). Efterbearbetning och analys av modelldata sker huvudsakligen i Python.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att genomföra numeriska simuleringar med hjälp av ICON, bearbeta och analysera stora atmosfäriska datamängder med hjälp av HPC, utveckla och implementera analysarbetsflöden för modellresultat. Postdoktorn förväntas också publicera forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter med sakkunniggranskning, presentera forskningsresultat vid internationella konferenser och workshoppar, samt handleda och stödja studenter på kandidat- och masternivå i deras uppsatsarbeten.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Doktorsexamen ska vara avlagd i meteorologi, atmosfärsvetenskap, oceanografi eller annat relevant ämne. Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen. Sökande förväntas även uppvisa mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt god samarbetsförmåga.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2027-01-01 eller enligt överenskommelse. Tillträdesdatumet kan tidigareläggas, men inte senareläggas.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Monika Feldmann, monika.feldmann@misu.su.se
.
Upplysningar om rekryteringsprocessen och anställningsvillkor lämnas av administrativ chef, Sara Engström sara.engstrom@misu.su.se
. Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Meteorologiska Institutionen (misu) (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Meteorologiska Institutionen (misu) Kontakt
Seko Seko sekodirekt@seko.se 0770457900 Jobbnummer
10014472