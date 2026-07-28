Montör av eldstäder och skorstenar till Nordic Heating i Forsbacka
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2026-07-28
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Vill du arbeta med varierande projekt och skapa lösningar som ger värme, trivsel och trygghet?
Nordic Heating är Gästriklands äldsta och största företag som säljer och installerar eldstäder och skorstenar. Vi arbetar med ett brett sortiment av produkter och sätter stort värde på ett väl utfört hantverk och nöjda kunder.
Nu söker vi en montör som vill bli en del av vårt team. Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Hos oss blir ingen arbetsdag den andra lik. Ena dagen installerar du en braskamin och en skorsten, nästa dag murar eller putsar du en tegelskorsten, ger service till en befintlig eldstad eller arbetar med interna projekt av olika slag.
Arbetet är omväxlande och passar dig som gillar att arbeta praktiskt, ta ansvar och se tydliga resultat av det du gör.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Installation av kaminer och skorstenar
Mur- och putsarbeten
Service och reparationer
Interna projekt, exempelvis renovering av våra lokaler eller hjälp på lagret
De flesta montage görs i Gästrikland eller omkringliggande landskap, men övernattning på annan ort förekommer inom vissa projekt.
Den vi söker
Vi tror att du är en person som gillar att arbeta praktiskt, är stolt över att leverera arbete av hög kvalitet och tycker om att träffa människor.
Du får stor variation i vardagen och kan vara stolt över att lämna efter dig ett arbete som kunderna kommer att ha glädje av under många år.
Du behöver inte kunna allt från början, men vi ser gärna att du:
har erfarenhet av bygg-, montage- eller hantverksarbete
är ansvarstagande och självgående
är noggrann och lösningsorienterad
trivs med att samarbeta med kollegor
är positiv som person och har ett trevligt bemötande mot kunder
har B-körkort
Erfarenhet av murning, plåtslageri, takarbete eller installation av eldstäder är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Hos Nordic Heating blir du en del av ett växande företag där beslutsvägarna är korta och där alla hjälps åt när det behövs. Du kommer att ingå i ett erfaret team av montörer.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Möjlighet att utvecklas inom flera olika hantverksområden.
Engagerade kollegor med hög yrkesstolthet.
En trygg arbetsgivare med ambition att fortsätta växa.
Du arbetar oftast tillsammans med en erfaren montör, men vissa uppdrag utförs självständigt när du blivit varm i kläderna.
Om Nordic Heating
Nordic Heating är ett växande företag med cirka 15 medarbetare, två egna butiker och en omsättning på över 30 miljoner kronor. Hos oss får du tryggheten i ett etablerat företag samtidigt som du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där dina idéer och ditt engagemang gör skillnad.
Vi säljer till kunder i hela Sverige och arbetar med några av marknadens ledande produkter. För oss är kvalitet, omsorg om kunden och ett professionellt utfört arbete grunden i allt vi gör.Så ansöker du
Vi söker i första hand en tillsvidareanställd montör på heltid, men är även öppna för dig som vill arbeta deltid eller som driver egen verksamhet med F-skatt. Om du tror att du passar hos oss vill vi gärna höra från dig.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering@nordicheating.se
.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: rekrytering@nordicheating.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agromatic Nordic Heating AB
(org.nr 556288-0913)
Stentorpsvägen 12 (visa karta
)
818 42 FORSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordic Heating Jobbnummer
10014460