Tandsköterska
2026-05-25
Vi har precis blivit utsedda till Årets Tandvårdsföretag 2026 av Privattandläkarna - Wohoo!
Hej,
Kul att du läser vår jobbannons!
Vi är ett litet familjeföretag med fem kliniker i Göteborgsområdet, Örebro och Skåne. På kliniken i Nol strax utanför Göteborg i Ale kommun söker vi efter vår nästa kollega som vill jobba som tandsköterska på kliniken.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet (eller mer!) inom yrket, men för oss är personlighet, samarbetsförmåga och engagemang minst lika viktigt för att hitta rätt person.
Rätt person - vad menar vi med det?
För oss betyder det att du:
• Är en noggrann & duktig tandsköterska
• Talar flytande svenska obehindrat
• Är väldigt social, trevlig och gillar att kommunicera med patienterna (och människor i allmänhet)
• Vill utvecklas och lära dig mer
• Har erfarenhet av att assistera all typ av allmäntandvård (eller nyfikenheten och viljan att lära dig)
• Gillar att ha kul på jobbet
• Har lätt för att lära dig arbetet i vårt journalsystem (för närvarande Muntra)
• Är samarbetsvillig, ansvarstagande och tycker om att hjälpas åt i det dagliga arbetet. Det är viktigt att du vill hjälpa till med andra arbetsuppgifter på kliniken (att se det som behöver göras och hjälpas åt att göra det tillsammans)
Du kommer att arbeta med ett härligt gäng som har väldigt kul på jobbet. Du kommer även att vara delaktig i det dagliga arbetet och samarbetet på kliniken tillsammans med dina kollegor.
Meriterande (ej krav): är om du har arbetat inom privat tandvård.
Vi erbjuder:
• Attraktiv fast lön
• Varierande arbetsuppgifter inom yrket
• Tjänstepension, sjukvårdsförsäkring och andra försäkringar för din trygghet
• Friskvårdsbidrag
• Vidareutbildningar & kurser
• Härliga konferenser årligen - i Sverige och ibland utomlands
• Och sist men inte minst... En rolig arbetsplats där personalens trivsel och välbefinnande är viktigt. Våra leverantörer som kommer på besök brukar poängtera att vi är ett härligt gäng som verkar ha kul på jobbet!
Här kan du läsa mer om vad våra patienter tycker om oss (recensioner): https://www.tandfokus.se/recensioner
Här kan du se & läsa mer om några av de som arbetar hos oss: https://www.tandfokus.se/kliniker/tandfokus-nol
Tjänsten är ett vikariat på cirka 6-9 månader med anledning av sjukfrånvaro. Vikariatet löper till dess att ordinarie medarbetare återgår i tjänst.
Tjänsten är på cirka 60 % och kan ha en högre tjänstegrad, enligt överenskommelse, om du önskar det. Skriv gärna det i din ansökan, om det är viktigt / intressant för dig.
Start: så snart som möjligt! Vi har såklart förståelse ifall du har uppsägningstid på ditt nuvarande jobb.
Intervjuer sker löpande och därför ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt.
CV räcker i din ansökan - du behöver inte skicka med ett personligt brev. Mejla till oss på info@tandfokus.se
och skriv "Tandsköterska Nol" i ämnesraden.
Vi värnar om transparens i intervjuprocessen och av den anledningen kommer du, om du går vidare i processen, få möjlighet till ett informellt möte med en av våra nuvarande tandsköterskor för att få höra mer om hur det är att jobba hos oss och få svar på eventuella frågor du har.
Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig bättre!
Ha en fortsatt fin dag!
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: info@tandfokus.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska Nol".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandfokus Sverige AB
(org.nr 559434-9887) Arbetsplats
Tandfokus Nol
9927373