2026-04-24
Vi söker en tandsköterska på heltid till vår klinik Skövde Healthy Smile.
Skövde Healthy Smile är en privat tandklinik med nyrenoverade lokaler och utrustning som ligger centralt i Skövde med gratis bilparkering och goda bussförbindelser.
På kliniken arbetar två tandläkare och en tandsköterska. Nu söker vi en till kollega.
Vi arbetar med vuxna patienter som behöver allmäntandvård och implantat.
I din roll som tandsköterska kommer du att ha en viktig funktion, både i det patientnära arbetet och med administration runt omkring.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
• Assistera tandläkare i behandling av patienter
• Kommunicera med patienter och förstå deras individuella behov
• Receptionsarbete/administration
• Arbete i sterilen
• Vi gör även implantatoperationer på kliniken, om man är intresserad av sådant Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: info@skovdehealthysmile.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Healthy Smile AB
(org.nr 559268-0879)
Lundenvägen 4 (visa karta
)
541 39 SKÖVDE Kontakt
Reem Mousa info@skovdehealthysmile.se 0500271271 Jobbnummer
9874265