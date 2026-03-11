Tandsköterska
Region Jönköpings län / Tandsköterskejobb / Jönköping
Avdelningarna för endodonti, oral protetik och parodontologi
Är du tandsköterska och sugen på ett nästa steg i karriären där du både får utvecklas och ha roligt på jobbet? På Odontologiska Institutionen i Jönköping välkomnas du in i ett team på cirka 50 kollegor som tillsammans tar hand om patienter inom endodonti, oral protetik och parodontologi. Här möts du av en miljö där kunskap, samarbete och engagemang präglar vardagen - och där du får utrymme att växa. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som tandsköterska
Som tandsköterska hos oss arbetar du tätt tillsammans med övriga kollegor på kliniken för att ge patienten bästa tänkbara omhändertagande. Du assisterar inom endodonti, oral protetik och parodontologi och har möjlighet att fördjupa dig inom det område som intresserar dig mest. Utöver det kliniska arbetet ingår också klinikadministration, och vid behov arbete i reception och steril, vilket ger en varierad arbetsdag.
Vill du vara den som tar nästa steg? Då finns det möjlighet att söka utbildningsplats till en av våra specialiteter för att i framtiden blir en av arbetsplatsens specialisttandsköterskor. Som specialisttandsköterska arbetar du delegerat och förväntas ta ett större ansvar i både team och bland kollegor, du har egna ansvarsområdet och är delaktig i utvecklingsarbeten vilket givetvis återspeglar sig i lönen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du arbetar dagtid på vardagar.
Din blivande arbetsplats
Vår avdelning ligger högst upp i Rosenlunds vårdcentrum - med milsvid utsikt över Vättern som extra bonus. Oavsett om du föredrar cykel, buss eller bil är det smidigt att ta sig hit, och vi erbjuder dessutom gratis personalparkering.
Hos oss möter du kollegor med bred och djup kompetens, och det skapar ett lärande klimat i vardagen. Vi värdesätter initiativförmåga, nyfikenhet och engagemang - och vi hjälps åt för att både arbetet och arbetsmiljön ska fungera på bästa sätt.
Mer information om vår arbetsplats finns här:
• Avdelningen för endodonti, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/Specialisttandvard/avdelningen-for-endodonti/)
• Avdelningen för oral protetik, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/Specialisttandvard/Avdelningen-for-oral-protetik/)
• Avdelningen för parodontologi, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/Specialisttandvard/Avdelningen-for-parodontologi/)Publiceringsdatum2026-03-11Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, gärna med erfarenhet, och som trivs med det kliniska arbetet och att arbeta i team. Du uttrycker dig väl i svenska språket i både tal och i skrift. Du är en trygg, engagerad och positiv person som vill bidra - både till patientens upplevelse och kollegornas arbetsvardag.
För att trivas i rollen som tandsköterska ser vi att du är trygg och stabil, med god självinsikt. Med ett professionellt förhållningssätt kan du skilja på det personliga och det yrkesmässiga, och agerar med gott omdöme utifrån situationen. När omständigheterna ändras ställer du om snabbt, ser möjligheter i förändringar och behåller fokus på uppdraget. I samarbetet med kollegor är du lyhörd i din kommunikation och bidrar till ett trivsamt arbetsklimat.
Du tar dig an ditt arbete på ett strukturerat sätt, där planering och prioritering hjälper dig att hålla tidsramar. Noggrannhet och kvalitet är självklara delar i ditt arbetssätt. En positiv inställning och lojalitet med fattade beslut, mål och riktlinjer är också viktigt i rollen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du en stimulerande arbetsplats med specialisttandvård i framkant, i nära samarbete med forskning och utbildning.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef, Maria Ståhlgren, 010-242 46 25, maria.stahlgren@rjl.se
. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29 mars. Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 29 mars. Välkommen med din ansökan!
