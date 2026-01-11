Tandsköterska
2026-01-11
Om jobbet
Vi bedriver allmäntandvård samt medicinsk tandvård i fantastiska lokaler på Danvikshem i Nacka, 5 minuter från Slussen.
Nu söker vi en engagerad och ansvarstagande tandsköterska att bli en del av vårt team!
Din arbetsroll kommer att innefatta tätt samarbete med Tandläkare Robin Boström, samt till stor del arbeta administrativt.
Vi söker dig som har lång erfarenhet inom yrket av såväl kliniska som administrativa uppgifter.
Du som söker är social och empatisk då rollen innefattar mycket kontakt med våra patienter.
En del av vår verksamhet omfattar medicinsk tandvård. Har du tidigare arbetserfarenhet inom medicinsk tandvård är detta därför ett plus, men inget måste.
Då arbetet innefattar patientkontakt, journalföring och administrativa uppgifter krävs att du behärskar svenska väl i både tal och skrift.
När vi träffas kommer du att få mer information om vad tjänsten innefattar.
Varmt välkommen med din ansökan via mejl, märk rubriken 'Ansökan Tandtrollet' till info@tandtrollet.se
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vi tillämpar provanställning i 6 månader. Tjänsten tillträds 1 april eller tidigare enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och därför ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden. Tillsättningen kan ske innan sista ansökningsdagen.
Sista dag för ansökan är 11 februari 2026.
Har du ytterligare frågor kring tjänsten får du gärna ringa oss på 08-720 20 21.
Om anställningen
Fast månadslön
Friskvårdsbidrag 5000kr
Vidareutbildningar och kurser
Danvikshem
Danvikshemsvägen 8
Danvikshem
Danvikshemsvägen 8
131 73 Nacka Publiceringsdatum2026-01-11
Tandläkare Håkan Boström AB
Tandläkare Robin Boström Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: info@tandtrollet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Håkan Boström AB
(org.nr 556999-1598)
Danvikshemsvägen 8 (visa karta
)
131 31 NACKA Kontakt
Tandläkare
Robin Boström info@tandtrollet.se 087202021 Jobbnummer
