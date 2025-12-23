Tandsköterska
2025-12-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Hej,
Kul att du läser vår jobbannons!
Vi är ett litet familjeföretag med fyra kliniker i Göteborgsområdet & Örebro. På kliniken vid Domkyrkan i Göteborg söker vi efter vår nästa kollega som vill jobba som tandsköterska på kliniken.
Vi ser helst att du har 5+ års erfarenhet inom yrket (men gärna mer!) och det är viktigare att du är rätt person för jobbet än hur många år du har arbetat. Rätt person för jobbet - vad menar vi med det?
För oss betyder det att du:
• Är en noggrann & duktig tandsköterska
• Talar flytande svenska obehindrat
• Är väldigt social, trevlig och gillar att kommunicera med patienterna (och människor i allmänhet)
• Vill utvecklas och lära dig mer
• Har erfarenhet av att assistera all typ av allmäntandvård (eller nyfikenheten och viljan att lära dig)
• Gillar att ha kul på jobbet
• Har lätt för att lära dig arbetet i vårt journalsystem (för närvarande Muntra)
• Besitter hög grad av samarbetsförmåga samt samvetsgrannhet och kan tänka dig att hjälpa till med andra arbetsuppgifter på kliniken (att se det som behöver göras och hjälpas åt att göra det tillsammans)
Du kommer att arbeta med ett härligt gäng som har väldigt kul på jobbet. I arbetsuppgifterna ingår även ledning av arbetet på kliniken tillsammans med andra arbetskamrater.
Meriterande (ej krav): är om du har arbetat inom privat tandvård.
Vi erbjuder:
• Attraktiv fast lön
• Varierande arbetsuppgifter inom yrket
• Tjänstepension, sjukvårdsförsäkring och andra försäkringar för din trygghet
• Friskvårdsbidrag
• Vidareutbildningar & kurser
• Härliga konferenser årligen - i Sverige och ibland utomlands
• Och sist men inte minst... En rolig arbetsplats där personalens trivsel och välbefinnande är viktigt. Våra leverantörer som kommer på besök brukar poängtera att vi är ett härligt gäng som verkar ha kul på jobbet!
Här kan du läsa mer om vad våra patienter tycker om oss (recensioner): https://maps.app.goo.gl/3oTouGRqLMCBumzM6
Här kan du se & läsa mer om några av de som arbetar hos oss: https://www.tandfokus.se/kliniker/tandfokus-domkyrkan
Tjänsten är på cirka 90 % (enligt ö.k) och startar i mars eller april 2026. Vi har såklart förståelse för att du troligtvis har uppsägningstid på din nuvarande arbetsplats.
Intervjuer sker löpande och därför ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt.
CV räcker i din ansökan - du behöver inte skicka med ett personligt brev. Mejla till oss på info@tandfokus.se
och skriv "Tandsköterska Domkyrkan" i ämnesraden.
Vi värnar om transparens i intervjuprocessen och av den anledningen kommer du, om du går vidare i processen, få möjlighet till ett informellt möte med en av våra nuvarande tandsköterskor för att få höra mer om hur det är att jobba hos oss och få svar på eventuella frågor du har.
Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig bättre!
Ha en fortsatt fin dag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@tandfokus.se
Detta är ett heltidsjobb.
Västra Hamngatan 13
GÖTEBORG
Tandfokus Domkyrkan
