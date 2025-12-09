Tandsköterska
2025-12-09
Tandsköterska sökes till vår moderna klinik
Vi är en växande och trivsam tandvårdsklinik med fem behandlingsrum och ett engagerat team bestående av 3 tandläkare, 1 tandhygienist, 3 tandsköterskor och 1 klinikassistent.
På kliniken arbetar vi med modern digital teknik, bland annat 3Shape TRIOS 6, Dexis digital röntgen och OPG.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att arbeta med:
Assistering vid behandlingar
Delegerat patientarbete
Sterilarbete och instrumenthantering
Receptionsarbete och administrativa uppgifter
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter där du får möjlighet att utvecklas inom flera områden.Kvalifikationer
Tandsköterskeutbildning
Gärna ett år erfarenhet av kliniskt arbete
Du behärskar svenska i tal och skrift
Erfarenhet av digital röntgen och scanners är meriterande men inget krav
Vi värdesätter personliga egenskaper högt.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Flexibel, noggrann och ansvarstagande
Professionell i ditt bemötande
Samarbetsvillig och trygg i din yrkesroll
Positiv och serviceinriktad gentemot både patienter och kollegor
Vi lägger stor vikt vid att du passar in i vårt team och bidrar till den trevliga arbetsmiljö vi är stolta över.
Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
