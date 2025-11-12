Tandsköterska
2025-11-12
Vi söker dig som är en erfaren Tandsköterska. Är du redan varm i kläderna så finns det stor möjlighet för dig att kompetensutveckla dig inom kirurgi och protetik tillverkning.Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
Vi är en tandläkarklinik med fem behandlingsrum i Hässleholm, Skåne. Vi erbjuder omfattande tandvård med mycket fokus på implantat allt ifrån enkla till helmunrehablitering, kirurgi samt mycket protetik. Vi har ett laboratorium för att tillverka på plats. Hos oss finner du den allra senaste teknologin inom tandvård.
Arbetsuppgifter
Att ta emot patienter, assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar. Du ska förbereda arbetet genom att ta fram och ställa i ordning utrustning och arbetsmaterial samt rengöra behandlingsrum mellan patienter. Du förväntas även att rengöra och sterilisera instrument. Du ska vid behov öppna och stänga kliniken.Kvalifikationer
Tandsköterskeutbildning eller likvärdig kompetens, passar även tandläkare utan svensk legitimation.
Meriterade är erfarenhet av OPUS journalsystem.
Personliga egenskaper: Du ska vara självgående och fungera i arbetsgruppen. Flexibilitet är ett krav då vi är en liten arbetsgrupp och schemat kan ändras med kort varsel vid frånvaro. Vi är en liten arbetsplats så stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet kan komma att schemaläggas på kvällar så det är en förutsättning att kunna jobba kväll. Körkort och tillgång till egen bil är meriterade.
Löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden har gått ut. Lön, anställningsform och tjänstgöringsgrad diskuteras på plats.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: admin@t4confident.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV och personligt brev". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare T4 Familjetandvård AB
(org.nr 556785-2529)
Löjtnant Granlunds Väg 2 (visa karta
)
281 52 HÄSSLEHOLM Jobbnummer
9601632