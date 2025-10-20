Tandsköterska

PG Dental AB / Tandsköterskejobb / Malmö
2025-10-20


Vi söker en glad tandsköterska som gillar att ha många bollar i luften med varierande arbetsuppgifter. Du som sätter patienten i fokus och bidrar till en trevlig miljö för såväl patienter som medarbetare.
Vi erbjuder dig:
Modern klinik
Trevliga patienter
Gym samt PT
Friskvårdsbidrag

Kliniken har åtta rymliga behandlingsrum där vi utför allmäntandvård för vuxna. Vi utför mycket kirurgi och stora protetiska behandlingar. I huset finns även ett tandtekniskt laboratorium.

Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: måndag -fredag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: kristin@tandvardshuset.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pg Dental AB (org.nr 556859-4781)
Backavägen 25 (visa karta)
214 32  MALMÖ

Arbetsplats
Tandvårdshuset

Jobbnummer
9565827

