Tandsköterska
PG Dental AB / Tandsköterskejobb / Malmö
2025-10-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge

Vi söker en glad tandsköterska som gillar att ha många bollar i luften med varierande arbetsuppgifter. Du som sätter patienten i fokus och bidrar till en trevlig miljö för såväl patienter som medarbetare.
Vi erbjuder dig:
Modern klinik
Trevliga patienter
Gym samt PT
Friskvårdsbidrag
Kliniken har åtta rymliga behandlingsrum där vi utför allmäntandvård för vuxna. Vi utför mycket kirurgi och stora protetiska behandlingar. I huset finns även ett tandtekniskt laboratorium.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: måndag -fredag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: kristin@tandvardshuset.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pg Dental AB
(org.nr 556859-4781)
Backavägen 25 (visa karta
)
214 32 MALMÖ Arbetsplats
Tandvårdshuset Jobbnummer
9565827