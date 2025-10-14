Tandsköterska
Tandhuset Crown AB / Tandsköterskejobb / Älvsbyn Visa alla tandsköterskejobb i Älvsbyn
2025-10-14
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandhuset Crown AB i Älvsbyn
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska eller som påbörjat din utbildning till tandsköterska till vår familjära klinik i Älvsbyn.
Vi bedriver all typ av allmäntandvård. Hos oss får du jobba med hela spektra av tandvård såsom vanlig allmäntandvård och mer avancerad tandvård såsom fast tandställning, implantatinstallationer, implantatprotetik och mycket mer. Vi är en modern klinik med ny utrustning.
Du som söker vill arbeta i en trivsam klinik med högkvalitativ vård, en arbetsplats med teamkänsla och egenansvar. Som tandsköterska på tandhuset kronan ges stora utvecklingsmöjligheter. Erfarenhet är meriterande.
Arbetsuppgifter/Kvalifikationer
Sedvanliga tandsköterskeuppgifter, assistans, steril, reception, beställningar, avtryck och röntgen.Publiceringsdatum2025-10-14Dina personliga egenskaper
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ambitiös, flexibel, positiv, empatisk och med känsla för egenansvar.
Övrig information
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen att maila din ansökan samt CV till rebecka.borgstrom@tandhusetkronan.se
Om anställningen
Tillsvidare med provanställning 6 månader.
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: rebecka.borgstrom@tandhusetkronan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandhuset Crown AB
(org.nr 559390-0128)
Fluxenvägen 16 (visa karta
)
942 33 ÄLVSBYN Kontakt
Tandsköterska
Ann Lundgren 0706488016 Jobbnummer
9556870