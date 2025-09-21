Tandsköterska
2025-09-21
Tandsköterska sökes - Bli en del av vårt team på Ekebytandläkarmottagning i Uppsala!
På Ekebytandläkarmottagning arbetar vi för mer än friska tänder - vi skapar trygghet, omtanke och en positiv upplevelse för varje patient. Nu söker vi en tandsköterska som vill bidra med både engagemang och glädje i vårt härliga team.
Varför välja oss?
Utveckling och gemenskap
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, arbetsglädje och personlig utveckling.
Stark specialistmiljö
Vi arbetar nära flera specialisttandläkare inom ortodonti, parodontologi, protetik och käkkirurgi - vilket ger dig en unik möjlighet att växa och bredda din kompetens.
Tydlig utvecklingsplan
Vi stöttar dig i din professionella utveckling och skapar en plan tillsammans utifrån dina mål och intressen.
Modern arbetsplats
En välutrustad klinik där vi lägger stor vikt vid både patienternas och personalens välmående.
"Att vara en del av Ekeby innebär en gemenskap där vi tillsammans formar framtidens tandvård. Här ges du chansen att påverka och utvecklas - både som person och i din yrkesroll."
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska.
Är omtänksam och professionell i ditt patientbemötande.
Trivs i team och gillar att sprida positiv energi.
Är noggrann och vill bidra till hög kvalitet i tandvården.
Vi erbjuder dig:
En arbetsplats med familjär stämning och engagerade kollegor.
Möjlighet att utvecklas och arbeta i en specialist miljö.
Konkurrenskraftig lön och trygga anställningsförmåner.
En långsiktig och meningsfull roll i ett växande team.
Ansökan: Skicka din ansökan och CV till info@ekebytand.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Ekebytandläkarmottagning
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
