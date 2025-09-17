Tandsköterska
2025-09-17
Är du vår nya medarbetare? Vi utökar vår verksamhet och söker nu efter en engagerad och serviceinriktad tandsköterska som vill ansluta till vårt team på Tandvårdsgruppen Falkenberg.
Vi är en gemytlig privat tandvårdsklinik belägen i Falkenberg. Kliniken startades 2024 och är utrustad med den senaste teknologin, vi erbjuder våra patienter högkvalitativ vård i en modern och trivsam miljö. Vi utför all typ av vuxentandvård, från bastandvård till mer avancerade kirurgiska och protetiska behandlingar.
Vi är verksamma på en mindre ort och värdesätter ett nära och personligt patientmöte. Vi strävar efter att skapa en trivsam och trygg atmosfär, där målbilden är långvariga patientrelationer. God tillgänglighet och patientservice är av största betydelse.
Hos oss blir du en del av ett mindre och sammansvetsat arbetslag som besitter en stark laganda och prioriterar positivitet och gott samarbete.
Dina arbetsuppgifter:
Som tandsköterska hos oss kommer du att ha en varierad och viktig roll på kliniken. Att assistera tandläkare och tandhygienist varvas dagligen med receptions- och sterilarbete. Diverse administrativa uppgifter som rör patientbesök, kallelser och bokningar förekommer frekvent. Kliniska arbetsmoment delegeras i stor utsträckning. Tempot är stundtals relativt högt och passar dig som trivs med att ha flera bollar i luften samtidigt.
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som tandsköterska, men detta är inget krav. Att behärska det svenska språket väl i både tal och skrift är en nödvändighet.
Du bör trivas med mycket kundkontakt samt i en mindre stadsmiljö där patientrelationer står i centrum. Du bör vara lyhörd för din omgivning och ha en förmåga att anpassa ditt bemötande utifrån vem du möter och vad situationen kräver. Vi söker dig som tycker att omhändertagande och service är en naturlig del av tandsköterskeyrket.
Du bör trivas med omväxlande arbetsuppgifter, där du finner det stimulerande att både assistera tandläkare/tandhygienist samt sköta om både reception och steril. Att ha ett stort intresse för att utvecklas i yrket är en fördel.
Du bör vara både noggrann och flexibel. Du bör ha lätt för att arbeta tillsammans med andra människor och vilja bidra till utveckling som leder till en förbättrad verksamhet. En god förmåga att kommunicera med såväl kollegor som med patienter är viktigt.
Vi erbjuder:
En tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Ersättning sker genom fast månadslön.
Fördelaktiga friskvårds-, försäkrings- och tjänstepensionsförmåner.
En trivsam och toppmodern arbetsmiljö innefattande den senaste teknologin och nyrenoverade, ljusa lokaler.
Att få vara en del av en nystartad och pigg arbetsgrupp som tillsammans utvecklar och formar en tandvårdsverksamhet som vi kan vara stolta över.
En trevlig och inkluderande arbetsplats där personalen ständigt stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Goda möjligheter till kontinuerlig vidareutbildning inom olika arbetsuppgifter och arbetsmoment. Delegerade arbetsmoment uppmuntras.
Ansökan:
Låter detta som en intressant tjänst för dig? Skicka din ansökan tillsammans med CV och personligt brev till jakob@tandvardsgruppenfbg.se
. Bifoga också gärna ett uppdaterat foto av dig själv.
Vi kommer att hålla löpande intervjuer under annonsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök senast 30 mars.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: jakob@tandvardsgruppenfbg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSK-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdsgruppen Falkenberg AB
(org.nr 559466-8369)
Skreavägen 15 (visa karta
)
311 44 FALKENBERG Kontakt
David Pohjola david@tandvardsgruppenfbg.se 0708922533 Jobbnummer
9514071