Tandsköterska

Lillhagens Tandklinik AB / Tandsköterskejobb / Göteborg
2025-09-01


Tandsköterska sökes till Lillhagens Tandklinik - Heltid
Vi på Lillhagens Tandklinik söker en engagerad och serviceinriktad tandsköterska för en heltidsanställning. Är du en positiv lagspelare som vill arbeta i en trygg och trivsam miljö? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-09-01

Om företaget
Lillhagens Tandklinik har funnits på marknaden i över 10 år och är en väletablerad och modern klinik med fokus på högkvalitativ tandvård och patientbemötande. Vi är en arbetsplats med god stämning, fina lokaler och ett starkt team.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning med goda utvecklingsmöjligheter

Kollektivavtal och förmåner enligt gällande lagar och regler

En stabil och trygg arbetsplats med lång erfarenhet i branschen

Ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor

Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska

Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Är noggrann, ansvarstagande och flexibel

Tidigare erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även nyutexaminerade.

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till oss via mejl: 2013lillhagenstandklinik@gmail.com
Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att höra av dig.
Varmt välkommen till Lillhagens Tandklinik - där både patienter och personal trivs!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: 2013lillhagenstandklinik@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lillhagens Tandklinik AB (org.nr 556950-9002)
Gamla Lillhagsvägen 134 A (visa karta)
422 49  HISINGS BACKA

Jobbnummer
9486473

