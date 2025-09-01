Tandsköterska
2025-09-01
Tandsköterska sökes till Lillhagens Tandklinik - Heltid
Vi på Lillhagens Tandklinik söker en engagerad och serviceinriktad tandsköterska för en heltidsanställning. Är du en positiv lagspelare som vill arbeta i en trygg och trivsam miljö? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Lillhagens Tandklinik har funnits på marknaden i över 10 år och är en väletablerad och modern klinik med fokus på högkvalitativ tandvård och patientbemötande. Vi är en arbetsplats med god stämning, fina lokaler och ett starkt team.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning med goda utvecklingsmöjligheter
Kollektivavtal och förmåner enligt gällande lagar och regler
En stabil och trygg arbetsplats med lång erfarenhet i branschen
Ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel
Tidigare erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även nyutexaminerade.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till oss via mejl: 2013lillhagenstandklinik@gmail.com
Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att höra av dig.
Varmt välkommen till Lillhagens Tandklinik - där både patienter och personal trivs!
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: 2013lillhagenstandklinik@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lillhagens Tandklinik AB
