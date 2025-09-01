Tandsköterska
Mullsjö Folktandvård
Vill du arbeta i en ljus och trivsam klinik med fantastisk utsikt över Mullsjön? Vi söker nu en tandsköterska till vårt härliga team på 18 kollegor som stöttar varandra, har nära till skratt och tar väl hand om nya medarbetare.
Hos oss får du en varierad vardag där du möter patienter i alla åldrar. Du arbetar både med assistans, egna patienter, reception och sterilarbete - alltid med fokus på trygghet, kvalitet och bemötande.
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, ny eller erfaren, som gillar att samarbeta, är flexibel och vill utvecklas tillsammans med oss.
Läs mer om kliniken här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-mullsjo-folktandvard/)!
Rollen som tandsköterska
Tycker du om mänskliga möten och trivs med en varierad arbetsvardag? Då är du kanske vår nästa kollega!
Att arbeta som tandsköterska är att kunna förutse behov och ligga steget före i en behandlingssituation. Du kommer att vara en ovärderlig resurs i det team som tillsammans tar hand om och behandlar patienter på kliniken. Då Folktandvårdens uppdrag är att finnas till för länets alla invånare så kommer du i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionella, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvalitén på behandlingen i vårt folkhälsofrämjande arbete.
Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet på kliniken.
Tjänsten som tandsköterska innefattar sedvanliga tandsköterskeuppgifter såsom assistans samt egna patienter, reception- och sterilarbete.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge alla våra patienter den bästa vård vi kan ge. För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Som tandsköterska inom Folktandvården Region Jönköpings län spelar du en viktig roll i vårt folkhälsofrämjande arbete. Du arbetar tätt tillsammans med övriga kollegor på kliniken för att ge patienten bästa tänkbara vård. Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.
Är du nyutexaminerad och kommer till oss så ingår du i vårt handledningsprogram, där du har tillgång till mer erfarna kollegor under din första tid.Publiceringsdatum2025-09-01Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, med intresse för både barntandvård och vuxentandvård, som trivs att vara en del i ett team. Du är en motiverande och engagerad person som ser till dina patienters behov. Du har en god förmåga att samarbeta och har en utpräglad serviceanda. I rollen som tandsköterska är arbetsdagen full av variation och det är därför viktigt att du har en god förmåga till flexibilitet. Du är en person som vill växa och tar eget ansvar för att utveckla dig själv och verksamheten som du arbetar i Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal såväl som i skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet som tandsköterska men välkomnar även dig som är nyutbildad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare inom Folktandvården och för dig som flyttar hit erbjuder vi även flyttbidrag. Läs gärna mer om förmånerna inom Folktandvården här https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/
Som medarbetare inom Region Jönköpings län får du tillgång till ytterligare anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Amela Avdic amela.avdic@rjl.se
010-242 47 71 alt klinikkoordinator Vija Hedman, vija.hedman@rjl.se
, 010-242 47 73.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 21 september 2025. Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
