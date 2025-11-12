Tandsköterska - Smile Hässleholm
2025-11-12
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Kristianstad
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
Var med och skapa Sveriges bästa tandvård tillsammans med oss!
Hos oss får du vara med och skapa Sveriges bästa tandvård. Här får du gehör för dina idéer - i teamet, på kliniken och i hela Smile. Vi erbjuder en trygg och hälsosam arbetsmiljö där varje medarbetare får växa. Vi sätter kvalitet och patientens behov i fokus genom utbildning och utveckling. Med vår prestigelösa ledarstil och starka teamanda kommer du att känna dig hörd, uppskattad och delaktig - vi vet att vi är bäst tillsammans!
Till vår fina klinik Smile Hässleholm söker vi nu en tandsköterska! Du en del av ett härligt och engagerat team på en mindre klinik med nära samarbete och familjär stämning. Vi ser verkligen fram emot att välkomna en ny kollega till oss!
Vilka är Smile?
Sveriges största privata tandvårdskedja - vi finns i hela landet, från små- till storstad.
Över 65 kliniker och 1100 medarbetare. Här får du bli en del av ett stort nätverk och vår bredd ger stora möjligheter för både utbildning och personlig utveckling.
Collaboration, Care & Entrepreneurship - vår värdegrund.
Vår vision - friska leenden i hela Sverige!
Tillsammans med våra systerorganisationer inom Colosseum Dental Group erbjuder vi tandvård för fler än 3 miljoner patienter i 11 länder i Europa.
Att arbeta som tandsköterska hos Smile Tandvård
Som tandsköterska har du ett viktigt serviceansvar inom teamet. Du assisterar tandläkare i den planlagda verksamheten och säkerställer att kvalitetsrutiner följs. På Smile ger vi dig utvecklingsmöjligheter genom att du får ta mycket eget ansvar och egna initiativ. Därför ser vi att du som anställs tycker detta är roligt, vill lära och utvecklas tillsammans med oss.
Några av dina arbetsuppgifter:
Assistera tandläkare i den planlagda verksamheten
Utföra röntgen, profylax och ge information
Sterilarbete
Arbete i receptionen med patientbemötande, mail, telefon
Administration så som remisshantering, registreringar, hantera återbud
Vem söker vi?
Smile Tandvårds medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför är din inställning och personlighet A & O för oss.
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och vill bli en del av ett engagerat team där vi hjälps åt och utvecklas tillsammans.
Du är en trygg och pålitlig person som inger förtroende i mötet med både patienter och kollegor. Du trivs med att samarbeta nära andra, men har också lätt för att ta egna initiativ och arbeta självständigt när det behövs. Du är ordningsam, noggrann och gillar struktur i ditt arbete - samtidigt som du är positiv, prestigelös och bidrar till en god stämning i teamet.
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska
Talar & skriver god svenska
Har god samarbetsförmåga och tar egna initiativ
Arbetar strukturerat, noggrant och professionellt
Erfarenhet är meriterande - men det viktigaste för oss är din vilja att växa, lära och utvecklas tillsammans med oss på Smile.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid (100%). Tjänsten inleds med en provanställning. Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag.
Ansökan och frågor
Vill du också vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa tandvård? Då tror vi att den här tjänsten kan vara något för dig! Du skickar in din ansökan genom vårt ansökningsformulär, så återkommer vi till dig så snart vi kan.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva urvalsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Därför använder vi oss utav arbetspsykologiska tester och kompetensbaserade intervjuer i våra rekryteringsprocesser. Här kan du läsa mer om stegen i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess. I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroll via Verifiera i samband med referenstagning.
Har du specifika frågor är du varmt välkommen att kontakta platschef, och din närmsta chef, Anna Delcomyn: anna.delcomyn@smile.se
alternativt ansvarig rekryterare för processen: Jessica Ivarsson: jessica.ivarsson@smile.se
.
Smiles erbjudande
Odontologi - kärnan i allt vi gör! Här erbjuder vi dig en arbetsplats med odontologi och kvalité som kärna i vår kultur med stark gemenskap.
Vill du ta del av medarbetarberättelser och lära känna några av våra stjärnor? Läs mer HÄR.
En av Sveriges bästa arbetsplatser 2025 enligt Great Place to Work - och stolta vinnare av Årets Karriärföretag! Läs mer HÄR.
Vi älskar kompetensutveckling! Hos oss är utveckling A & O. Därför är vi stolta över de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter vi erbjuder våra medarbetare. Läs mer HÄR.
Självklart har vi goda villkor och förmåner. Läs mer om vårt erbjudande HÄR. Ersättning
