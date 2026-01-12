Tandsköterska - Dentica Tandhälsa
2026-01-12
Vi expanderar!
Dentica Tandhälsa AB söker nu ytterligare en engagerad, driven och erfaren tandsköterska som vill vara en del i vår nyetablerade klinik i centrala Katrineholm.
Vi tror på patientfokus, hög kvalitet och en god arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Du kommer att ha en viktig roll i klinikens dagliga arbete, med stort utrymme för egna initiativ och utveckling. Vi erbjuder dig möjlighet att vara med och påverka rutiner, flöden och klinikens uppbyggnad.
Vi är öppna för olika anställningsformer och anpassar detta efter verksamhetens behov och i dialog med dig som sökande.Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandlingar
Sterilarbete och instrumenthantering
Patientkontakt och reception
Administrativa uppgifter
Medverka till att bygga en trygg, familjär och trivsam klinikmiljö
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska och gärna har några års erfarenhet i yrket
Trivs i en flexibel och dynamisk miljö
Tål stress, är positiv och glad.
Är trygg i din yrkesroll och har god servicekänsla
Har intresse för att arbeta i ett mindre team med stor gemenskap
Bidrar med positiv energi, struktur och professionalism
Erfarenhet från journalsystemet Frenda eller liknande är meriterande men inte ett krav.
Erfarenhet från övriga serviceyrken väger högt.
Vi erbjuder:
En spännande chans för dig att utvecklas i din roll som tandsköterska
Konkurrenskraftig lön med förhandlingsbara förmåner
Flexibel arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Kollegialt samarbete med hög delaktighet.
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev tillRekrytering@denticatandhalsa.se
Märk mejlet med "Tandsköterska Katrineholm".
Vid frågor tveka inte att höra av dig så återkommer vi så snart vi kan.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: Rekrytering@denticatandhalsa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska Katrineholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentica Tandhälsa AB
(org.nr 559534-7260)
Köpmansgatan 12b (visa karta
)
641 30 KATRINEHOLM Kontakt
Verksamhetschef
Emil Krait emil@denticatandhalsa.se Jobbnummer
9680017