Tandläkare, Varberg

Varbergs Tandläkargrupp AB / Tandläkarjobb / Varberg
2026-03-08


Varbergs Tandläkargrupp söker tandläkare till expansiv och modern klinik
Varbergs Tandläkargrupp befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en engagerad tandläkare för att förstärka vårt team.
Vi är en modern och centralt belägen klinik i hjärtat av Varberg, utrustad med fyra behandlingsrum, CBCT, mikroskop och helt digital arbetsmiljö. Kliniken är nybyggd och utformad för att möjliggöra högkvalitativ och effektiv vård.
Vår verksamhet omfattar både allmän- och specialisttandvård, och vi fungerar även som ett kompetenscenter samt remissinstans. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter - oavsett om du är nyexaminerad eller har flerårig erfarenhet inom yrket.
Vi värdesätter en öppen dialog, korta beslutsvägar och olika perspektiv - med en tydlig gemensam vision: att erbjuda våra patienter den bästa möjliga vården och servicen.
Vi söker dig som:
Har ett genuint odontologiskt intresse och en stark vilja att utvecklas
Är trygg i din yrkesroll och har goda kunskaper i diagnostik och terapiplanering
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Behandlar patienter med hög kvalitet, omtanke och noggrannhet
Vill vara en del av ett team där kvalitet, engagemang och patientfokus står i centrum

Tidigare arbetslivserfarenhet är meriterande, men stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Välkommen att bli en del av Varbergs Tandläkargrupp!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: therese@varbergstandlakargrupp.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Varbergs Tandläkargrupp AB (org.nr 559495-9925)
Östra Långgatan 30 (visa karta)
432 41  VARBERG

Kontakt
Klinikchef
Therése Karlsson Cármenes
therese@varbergstandlakargrupp.se
072-23 522 71

Jobbnummer
9783555

