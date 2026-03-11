Tandläkare
2026-03-11
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Vi söker en trevlig kollega med minst 5 års erfarenhet som kliniskt verksam tandläkare, med en inneboende nyfikenhet, ödmjukhet och passion för ditt yrke, som vill fortsätta att utvecklas både personligt och professionellt.
Klinikchefen fungerar som mentor och del i utvecklingsprocessen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• utföra regelbundna kontroller och diagnostik
• ta hand om våra patienter och erbjuda individuellt anpassade behandlingslösningar
• arbeta med kvalitativ tandvård inom protetik, endodonti och kirurgi
• samarbeta nära övrig personal för att skapa bästa möjliga vårdresultat
För att säkerställa högsta kvalitet ser vi till att kontinuerligt vidareutbilda oss, samt hålla oss uppdaterade kring det senaste inom tandvård och munhälsa.
• Svensk tandläkarlegitimation.
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet.
• Mycket goda kunskaper i svenska.
• Erfarenhet inom protetik, endodonti och kirurgi är meriterande.
PERSONLIGA EGENSKAPER
• Du är strukturerad, målorienterad och ansvarstagande.
• Du har en professionell framtoning, god kommunikativ förmåga och bygger långsiktiga relationer med dina patienter.
• Du drivs av att utvecklas - och av att leverera tandvård av hög kvalitet.
OM KLINIKEN
Kullavikskliniken är belägen ca 20 km söder om Göteborg och ligger i en egen nybyggd fastighet enbart avsedd för tandvård med fem fullutrustade behandlingsrum.
Vi erbjuder en modern arbetsmiljö med rymliga fräscha behandlingsrum och avancerad utrustning, inklusive OPG och CBCT.
Här arbetar ett engagerat team med hög kompetens och en stark vilja att fortsätta utvecklas tillsammans.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: anne-sophie@kullavikskliniken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iDent västra Sverige AB
(org.nr 559046-0886), https://kullavikskliniken.se
Gamla Särövägen 320 (visa karta
)
429 32 KULLAVIK Kontakt
c/o Kullavikskliniken
Anne-Sophie Gustavsson anne-sophie@kullavikskliniken.se Jobbnummer
9791934