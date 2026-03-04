Tandläkare
2026-03-04
Vi söker dig som är allmäntandläkare med svensk legitimation och minst fem års allmäntjänstgöring under heltid. Goda språkkunskaper i svenska är ett krav. Vi värdesätter din förmåga att samarbeta, kommunicera tydligt och bygga förtroende med både patienter och kollegor.
Erfarenhet från specialistklinik är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och social kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
mejla till office@sveatandklinik.se
