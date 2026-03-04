Tandläkare

Tandläkarjobb
2026-03-04


Vi söker dig som är allmäntandläkare med svensk legitimation och minst fem års allmäntjänstgöring under heltid. Goda språkkunskaper i svenska är ett krav. Vi värdesätter din förmåga att samarbeta, kommunicera tydligt och bygga förtroende med både patienter och kollegor.
Erfarenhet från specialistklinik är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och social kompetens.

Ilona AB
Sveavägen 91
113 50  STOCKHOLM

