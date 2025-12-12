Tandläkare
2025-12-12
Tandläkare med passion för estetik och kvalitet? Välkommen till Helgtandvården!Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare och vill ta nästa steg i din karriär. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom områden som implantatkirurgi, Invisalign, Smile Design, porslins- och kompositfasader (prep och no-prep), bettrehabilitering, och mycket mer.
Vi letar efter dig som inte bara brinner för tandvård, utan också för att göra verklig skillnad för dina patienter - både estetiskt och funktionellt. Du har hög arbetsmoral, en vilja att utvecklas och strävar efter att alltid leverera vård i toppklass.
Vi erbjuder
På Helgtandvården kombinerar vi högteknologisk utrustning med ett genuint engagemang för våra patienter. Vår moderna klinik ligger mitt på Skärholmens torg och är utrustad med den senaste tekniken i ljusa och rymliga behandlingsrum.
Hos oss får du:
• Möjlighet att arbeta med komplexa och spännande fall inom estetisk och kirurgisk tandvård
• En arbetsplats där du får frihet att utvecklas inom dina intresseområden
• Interna och externa utbildningar för ständig kompetensutveckling
• Ett sammansvetsat team med stark laganda och positiv arbetsmiljö
• Fokus på kvalitet, estetik och patientupplevelse i varje behandling
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är legitimerad tandläkare i Sverige
• Har ett stort intresse för estetisk tandvård och avancerade behandlingar
• Är ansvarstagande, flexibel och ödmjuk i din yrkesroll
• Har ett professionellt och vänligt bemötande mot både patienter och kollegor
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Meriterande:
• Språkkunskaper utöver svenska
• Erfarenhet av kirurgi, Invisalign eller estetiska behandlingar (ej krav)Om företaget
Helgtandvården är en privat klinik som fokuserar på hög kvalitet, personlig service och estetiska resultat. Vi behandlar både små och stora fall med ett holistiskt synsätt, och våra patienter uppskattar vårt engagemang och vår kompetens. I dag är vi 10 härliga kollegor och söker nu nästa stjärnskott som vill växa tillsammans med oss.
Låter det som du?
Skicka din ansökan redan idag, vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: Jobb@helgtandvarden.se Omfattning
Arbetsgivare Helgtandvården Sverige AB
Bodholmsgången 4
127 48 SKÄRHOLMEN
