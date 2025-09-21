Tandläkare
2025-09-21
Tandläkare sökes - Bli en del av vårt team på Ekebytandläkarmottagning i Uppsala!
På Ekebytandläkarmottagning tror vi på tandvård som ger mer än friska tänder - vi skapar trygghet, omtanke och positiva upplevelser för våra patienter. Nu söker vi en tandläkare som vill växa med oss och bidra till vår fortsatta utveckling.
Varför välja oss?
Utveckling och gemenskap
Du blir en del av ett engagerat och familjärt team där vi värdesätter samarbete, arbetsglädje och personlig utveckling.
Stark specialistmiljö
Hos oss arbetar du nära erfarna specialisttandläkare inom ortodonti, parodontologi, protetik och käkkirurgi. Det innebär att du får möjlighet att både samarbeta och ta lärdom av specialister - och samtidigt möta ett stort spektrum av behandlingsformer.
Tydlig utvecklingsplan
Vi skapar tillsammans en plan för din professionella utveckling, utifrån dina mål och intressen.
Modern klinik
En välutrustad arbetsplats där både patienternas och personalens välmående står i centrum.
Konkurrenskraftig lön eller konsultavtal
Vi erbjuder attraktiva villkor - oavsett om du föredrar en traditionell anställning eller arbetar som konsult.
"Att vara en del av Ekeby innebär en gemenskap där vi tillsammans formar framtidens tandvård. Här får du chansen att påverka, utvecklas och göra verklig skillnad för patienterna."
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare.
Har ett professionellt och omtänksamt patientbemötande.
Vill arbeta kvalitetsinriktat och långsiktigt.
Trivs i team och gillar att bidra till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig:
En trygg och inspirerande arbetsplats med engagerade kollegor.
Möjlighet att arbeta nära specialister och ta del av ett brett spektrum av behandlingar.
Goda utvecklingsmöjligheter - både kliniskt och professionellt.
Konkurrenskraftig lön eller möjlighet till konsultuppdrag.
Ansökan: Skicka din ansökan och CV till info@ekebytand.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Ekebytandläkarmottagning
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: info@ekebytand.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekeby Tandläkarmottagning KB
Ekebybruk 2F
752 63 UPPSALA Jobbnummer
9518953