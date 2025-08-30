Tandläkare
Vi växer i Malmö
Dubai Dental Clinic söker tandläkare
Vi på Dubai Dental Clinic i Malmö växer och söker nu en engagerad och kompetent tandläkare till vårt team.
Hos oss får du arbeta i en centraltlägen klinik med fokus på högkvalitativ tandvård, patienttrygghet och ett varmt bemötande.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare
Har god kommunikativ förmåga
kan muntra system och har erfarenhet.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, möjligheten att utvecklas tillsammans med oss.
Plats: Malmö
Ansökan skickas till:dentaldubai33@gmail.com
Är du intresserad tveka inte .
Bli en del av Dubai Dental Clinic - där leenden skapas varje dag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: dentaldubai33@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dubai Dental Clinic AB
