Tandhygienist Västerhaninge
AMA Dental AB / Tandsköterskejobb / Haninge Visa alla tandsköterskejobb i Haninge
2026-07-13
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Tandhygienist till trygg klinik i Västerhaninge – heltid eller deltid
Vi söker en tandhygienist till Västerhaninge Tandvården.
Det här är en tjänst för dig som vill arbeta på en trygg och "liten" klinik med nära team, stabil patientbok och möjlighet att påverka ditt upplägg.
Hos oss arbetar du med undersökningar, profylax, parodontal behandling, depuration, munhygieninstruktioner, journalföring och uppföljning. Du arbetar självständigt i din roll, men med nära stöd av tandläkare och kollegor.
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist och har ett varmt och professionellt patientbemötande. Erfarenhet är meriterande, men viktigast är att du är noggrann, ansvarstagande och trivs med patientkontakt.
Tjänsten kan vara heltid eller deltid enligt överenskommelse. Start och arbetstider kan diskuteras med rätt person.
Du behöver inte skriva ett långt personligt brev. Skicka CV och några korta rader till:jobb@ama-dental.se
Märk ansökan med: "Tandhygienist Västerhaninge".
Är du nyfiken men vill veta mer först? Skicka namn och telefonnummer, så tar vi ett kort samtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jobb@ama-dental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist Västerhaninge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845), http://www.vhtandvarden.se
Bokstigen 2 (visa karta
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137 34 VÄSTERHANINGE Arbetsplats
Åby Tandvården Jobbnummer
10001917